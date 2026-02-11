НА ЖИВО
          Парламентът обсъжда пенсионната реформа и въвеждането на мултифондова система

          Предвижда се осигурените лица сами да избират как да се инвестират средствата им във втория пенсионен стълб

          11 февруари 2026 | 07:47
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пенсионната реформа влиза за първо четене в пленарната зала, след като миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване бяха одобрени от парламентарната социална комисия с почти пълно единодушие, макар и без присъствието на социалния министър.

          Предложените промени са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система, тоест към задължителното допълнително пенсионно осигуряване в частните фондове.

          Мъжете ще трябва да имат поне 11 844 евро, а жените 12 777 евро за пожизнена втора пенсия

          До момента средствата в частните пенсионни фондове се инвестират по един и същ начин, независимо от възрастта, профила и предпочитанията на осигурените лица.

          Сега се предлага въвеждането на „мултифондова система“, при която ще се създадат различни подфондове, инвестиращи средствата по различен начин. Така всеки клиент ще може да избере как да бъдат управлявани парите му, в зависимост от личния му профил и инвестиционни предпочитания.

          Общество

          Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР

          Дамяна Караджова -
          Депутатите ще търсят обяснения от енергийния министър, КЕВР и електроразпределителните дружества заради сигналите от потребители.
          Крими

          Разследването на случая „Петрохан“ продължава, чакат се ключови експертизи

          Дамяна Караджова -
          Прокуратурата обяви резултатите от аутопсиите, а огледите на хижата край „Петрохан“ все още не са приключили.
          Политика

          Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС, искат обяснения от МВР и службите

          Дамяна Караджова -
          Народните представители настояват за информация от МВР, ДАНС и прокуратурата по казуса около дейността на организацията
