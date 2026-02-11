Парламентът обсъжда пенсионната реформа и въвеждането на мултифондова система

Пенсионната реформа влиза за първо четене в пленарната зала, след като миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване бяха одобрени от парламентарната социална комисия с почти пълно единодушие, макар и без присъствието на социалния министър.

Предложените промени са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система, тоест към задължителното допълнително пенсионно осигуряване в частните фондове.

До момента средствата в частните пенсионни фондове се инвестират по един и същ начин, независимо от възрастта, профила и предпочитанията на осигурените лица.

Сега се предлага въвеждането на „мултифондова система“, при която ще се създадат различни подфондове, инвестиращи средствата по различен начин. Така всеки клиент ще може да избере как да бъдат управлявани парите му, в зависимост от личния му профил и инвестиционни предпочитания.