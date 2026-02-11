Първанов: БСП плаща цената на коалициите, а битката вляво тепърва започва

„Промяната започва от нас“ – с този призив БСП приключи последния си конгрес, припомни пред БНТ президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов. Той изрази висока оценка за Крум Зарков, определяйки го като млад, енергичен, интелигентен и почтен политик, който е показал характер, подавайки две оставки и напускайки постовете си без излишен шум, но защитавайки позициите си.
По думите на Първанов, досегашното ръководство на БСП е понесло негативите от задкулисни договорки между други лидери, което е повлияло и на изборните резултати. Според него партията е пропуснала възможността да покаже достатъчно решителност в управлението, без това да доведе до разпад на коалицията.
Бившият президент вижда възможност новото партийно ръководство да върне доверието както сред опитните членове, така и сред младите симпатизанти. Според него обаче конкуренцията с президента Румен Радев няма да бъде спокойна.
Първанов отбеляза, че в момента в лявото политическо пространство има неяснота, а някои политически сили вече говорят за бъдещо партньорство с държавния глава.
Той подчерта още, че призивите за борба с определен „модел“ трябва ясно да обяснят какво точно означава това.
В края на разговора Първанов реагира остро на поведението на човек, когото определи като провокатор, без да назовава име.