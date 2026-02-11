НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияПолитика

          Първанов: БСП плаща цената на коалициите, а битката вляво тепърва започва

          Бившият президент коментира лидерството в левицата, отношенията с коалиционните партньори и очерта конкуренцията в политическото пространство

          11 февруари 2026 | 09:34 830
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Промяната започва от нас“ – с този призив БСП приключи последния си конгрес, припомни пред БНТ президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов. Той изрази висока оценка за Крум Зарков, определяйки го като млад, енергичен, интелигентен и почтен политик, който е показал характер, подавайки две оставки и напускайки постовете си без излишен шум, но защитавайки позициите си.

          - Реклама -
            
            

          По думите на Първанов, досегашното ръководство на БСП е понесло негативите от задкулисни договорки между други лидери, което е повлияло и на изборните резултати. Според него партията е пропуснала възможността да покаже достатъчно решителност в управлението, без това да доведе до разпад на коалицията.

          Георги Първанов: Не съветвам Радев да прави партия Георги Първанов: Не съветвам Радев да прави партия

          „Отношенията с ГЕРБ и ДПС – Ново начало натежаха на рейтинга на БСП. ГЕРБ са труден коалиционен партньор, тяхната коалиционна култура не е на най-високо ниво.“

          Бившият президент вижда възможност новото партийно ръководство да върне доверието както сред опитните членове, така и сред младите симпатизанти. Според него обаче конкуренцията с президента Румен Радев няма да бъде спокойна.

          Първанов отбеляза, че в момента в лявото политическо пространство има неяснота, а някои политически сили вече говорят за бъдещо партньорство с държавния глава.

          „Аз твърдя конкуренция, защото в предизборна ситуация сме конкуренти с всички. След изборите се водят разговорите за партньорство. А и не съм чул Радев да се е обърнал към БСП и левицата като потенциални негови партньори.“

          Той подчерта още, че призивите за борба с определен „модел“ трябва ясно да обяснят какво точно означава това.

          Георги Първанов: Димитър Пенев беше блестящ футболист и много свестен човек Георги Първанов: Димитър Пенев беше блестящ футболист и много свестен човек

          „Виждам един троен модел – Борисов, Пеевски и самият Радев. Те не действат заедно, но реално пречат в сходна степен на развитието на българската политика.“

          В края на разговора Първанов реагира остро на поведението на човек, когото определи като провокатор, без да назовава име.

          „Искам да реагирам остро на поведението на един провокатор и хулиган, даже няма да му споменавам името. Поведението му е недостойно.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал в парламента: Костадинов санкциониран след остра декларация срещу ПП-ДБ

          Десислава Димитрова -
          Костадин Костадинов отправи остра критика към „ПП – ДБ“ в декларация от парламентарната трибуна, след която получи наказание „забележка“ за използвания език.
          Крими

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

          Дамяна Караджова -
          Единият пострадал е с избит зъб, а другият е ранен с нож при инцидента.
          Икономика

          ОИСР: България губи инвеститори заради липсата на план за въглищата

          Росица Николаева -
          Цената на квотите за емисии достигна 84 евро за тон през 2025 г., което прави произведената от въглища електроенергия прекалено скъпа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions