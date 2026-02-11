Първанов: БСП плаща цената на коалициите, а битката вляво тепърва започва

„Промяната започва от нас“ – с този призив БСП приключи последния си конгрес, припомни пред БНТ президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов. Той изрази висока оценка за Крум Зарков, определяйки го като млад, енергичен, интелигентен и почтен политик, който е показал характер, подавайки две оставки и напускайки постовете си без излишен шум, но защитавайки позициите си.

По думите на Първанов, досегашното ръководство на БСП е понесло негативите от задкулисни договорки между други лидери, което е повлияло и на изборните резултати. Според него партията е пропуснала възможността да покаже достатъчно решителност в управлението, без това да доведе до разпад на коалицията.

„Отношенията с ГЕРБ и ДПС – Ново начало натежаха на рейтинга на БСП. ГЕРБ са труден коалиционен партньор, тяхната коалиционна култура не е на най-високо ниво.“

Бившият президент вижда възможност новото партийно ръководство да върне доверието както сред опитните членове, така и сред младите симпатизанти. Според него обаче конкуренцията с президента Румен Радев няма да бъде спокойна.

Първанов отбеляза, че в момента в лявото политическо пространство има неяснота, а някои политически сили вече говорят за бъдещо партньорство с държавния глава.

„Аз твърдя конкуренция, защото в предизборна ситуация сме конкуренти с всички. След изборите се водят разговорите за партньорство. А и не съм чул Радев да се е обърнал към БСП и левицата като потенциални негови партньори.“

Той подчерта още, че призивите за борба с определен „модел“ трябва ясно да обяснят какво точно означава това.

„Виждам един троен модел – Борисов, Пеевски и самият Радев. Те не действат заедно, но реално пречат в сходна степен на развитието на българската политика.“

В края на разговора Първанов реагира остро на поведението на човек, когото определи като провокатор, без да назовава име.