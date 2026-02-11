НА ЖИВО
          Европа

          Педро Санчес обеща правосъдие и милиардни инвестиции след жп катастрофите в Испания

          Санчес бе категоричен, че железопътната система на страната „е безопасна“, макар и да „не е съвършена“

          11 февруари 2026 | 12:21 140
          Снимка: БГНЕС
          Испанският премиер Педро Санчес заяви пред парламента, че държавата ще гарантира правосъдие след двете тежки железопътни катастрофи, при които загинаха 47 души през януари. Той пое ангажимент за мерки, които да предотвратят подобни трагедии в бъдеще.

          Санчес бе категоричен, че железопътната система на страната „е безопасна“, макар и да „не е съвършена“, предаде АФП. Испания разполага с втората по големина мрежа за високоскоростни влакове в света след Китай.

          „Държавата прави и ще продължи да прави всичко възможно, за да подкрепи ранените и семействата на жертвите, да изясни причините и да гарантира правосъдие“, подчерта министър-председателят.

          Секторът бе разтърсен на 18 януари, когато сблъсък между два високоскоростни влака в Андалусия доведе до смъртта на 46 души. Инцидентът бе определен като една от най-смъртоносните влакови катастрофи в Европа през този век.

          Два дни по-късно край Барселона крайградски влак се удари в отломки от срутила се стена. При удара загина машинистът, а десетки пътници пострадаха.

          Правителството постигна споразумение със синдикатите за инвестиция от 1,8 милиарда евро. Средствата са насочени към подобряване на поддръжката, разкриване на 3650 работни места и повишаване на обществената безопасност в транспорта.

