„Петрохан“ е почистен и проходим при зимни условия, има опасност от заледявания

Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са почистени, опесъчени и проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление за БТА.

- Реклама -

Общо 39 машини участват в обработката и почистването на пътната мрежа в региона, като само за прохода Петрохан са ангажирани три машини, които продължават почистването и опесъчаването на настилките.

Температурите в равнинната част на областта са между минус 1 и минус 2 градуса, докато в района на прохода Петрохан и по-високите части достигат минус 5 градуса, което създава условия за заледявания.

От пътната служба призовават водачите да шофират внимателно и със скорост, съобразена с пътната обстановка, особено в планинските участъци и в часовете с по-ниски температури.