      сряда, 11.02.26
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан": „Рейнджърът" Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан" предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          „Петрохан“ е почистен и проходим при зимни условия, има опасност от заледявания

          11 февруари 2026 | 10:07 340
          Никола Павлов
          Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са почистени, опесъчени и проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление за БТА.

          Общо 39 машини участват в обработката и почистването на пътната мрежа в региона, като само за прохода Петрохан са ангажирани три машини, които продължават почистването и опесъчаването на настилките.

          Температурите в равнинната част на областта са между минус 1 и минус 2 градуса, докато в района на прохода Петрохан и по-високите части достигат минус 5 градуса, което създава условия за заледявания.

          В планините е подходящо за ски спортове В планините е подходящо за ски спортове

          От пътната служба призовават водачите да шофират внимателно и със скорост, съобразена с пътната обстановка, особено в планинските участъци и в часовете с по-ниски температури.

