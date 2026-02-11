Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

Прокуратурата повдигна обвинение на 19-годишен младеж за нападение над две деца – на 13 и 15 години – в столичното метро, като случаят е от 8 февруари.

По данни на разследването задържаният А.В. е ритнал в главата 13-годишно момче, в резултат на което му е причинил средна телесна повреда, а пострадалият е с избит зъб.

Обвиняемият е ранил с нож и 15-годишно момче, което е получило лека телесна повреда под формата на порезна рана.

По информация на прокуратурата младежът вече е осъждан, а предвид опасността да извърши ново престъпление е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор вече е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.