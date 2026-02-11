НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

          Единият пострадал е с избит зъб, а другият е ранен с нож при инцидента.

          11 февруари 2026 | 10:55 730
          Прокуратурата повдигна обвинение на 19-годишен младеж за нападение над две деца – на 13 и 15 години – в столичното метро, като случаят е от 8 февруари.

          По данни на разследването задържаният А.В. е ритнал в главата 13-годишно момче, в резултат на което му е причинил средна телесна повреда, а пострадалият е с избит зъб.

          Обвиняемият е ранил с нож и 15-годишно момче, което е получило лека телесна повреда под формата на порезна рана.

          По информация на прокуратурата младежът вече е осъждан, а предвид опасността да извърши ново престъпление е задържан за срок до 72 часа.

          Наблюдаващият прокурор вече е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

