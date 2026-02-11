НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Полицията иззе антични предмети с белези на културно-исторически ценности в Шуменско

          Артефактите са открити в частен дом в село Драгоево, образувано е разследване.

          11 февруари 2026 | 13:21
          Антични предмети с белези на културно-исторически ценности са открити при проверка в частен имот в шуменското село Драгоево, съобщиха от МВР.

          Акцията е извършена на 10 февруари, след получена информация, че 54-годишен мъж съхранява в дома си подобни предмети.

          При проверката са намерени железен клин, гвоздей с кръгла глава, върхове на стрели, тока за ремък и предмет с вид на монета.

          Разбиха мащабна мрежа за трафик на артефакти в Европа Разбиха мащабна мрежа за трафик на артефакти в Европа

          По данни на полицията откритите предмети не са били идентифицирани и регистрирани по установения ред, поради което са иззети.

          По случая е образувано разследване, като работата по него продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

