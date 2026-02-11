Полицията иззе антични предмети с белези на културно-исторически ценности в Шуменско

Антични предмети с белези на културно-исторически ценности са открити при проверка в частен имот в шуменското село Драгоево, съобщиха от МВР.

Акцията е извършена на 10 февруари, след получена информация, че 54-годишен мъж съхранява в дома си подобни предмети.

При проверката са намерени железен клин, гвоздей с кръгла глава, върхове на стрели, тока за ремък и предмет с вид на монета.

По данни на полицията откритите предмети не са били идентифицирани и регистрирани по установения ред, поради което са иззети.

По случая е образувано разследване, като работата по него продължава.