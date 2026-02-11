Полша отказа да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

НА ЖИВО
          11 февруари 2026 | 15:06
          Полша отказа да се присъедини към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Полският премиер Доналд Туск обяви това преди заседание на кабинета в ефира на TVP Info.

          „При настоящите обстоятелства, като се вземат предвид принципите и статутът на този Съвет, както и непосредствените цели, свързани с възстановяването на Ивицата Газа, Полша няма да се присъедини към Съвета за мир“, обясни той.

          В същото време Туск подчерта, че полските власти ще продължат да анализират ситуацията около Съвета за мир и не изключи възможността да се присъедини към работата му, ако обстоятелствата се променят.

          Полският премиер обяви също, че полското посолство във Вашингтон е получило покана президентът Карол Навроцки да участва в първата среща на лидерите на Съвета за мир на 19 февруари. „Ако президентът [на Полша Карол Навроцки] реши да участва в срещата в САЩ на 19 февруари като наблюдател, той, разбира се, ще получи пълно досие от правителството за това как да се процедира“, добави Туск.

          На 22 януари представители на 19 държави подписаха Хартата на Съвета за мир, създаден като част от мирното уреждане в Ивицата Газа, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Вашингтон обяви, че към организацията са се присъединили и други държави. Съветът за мир е създаден в съответствие със споразумение между Израел и групировката ХАМАС за управление на Газа, но се очаква той да работи и за предотвратяване и разрешаване на конфликти в други региони.

