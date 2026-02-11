Президентът на Иран се зарече да укрепи сътрудничеството с БРИКС, ШОС и ЕАИС

Сътрудничеството с Евразийския икономически съюз (ЕАИС), БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) е един от основните приоритети на икономическата политика на Иран. Това заяви президентът на Ислямска република Масуд Пезешкиан по време на обръщението си към нацията по случай 47-ата годишнина от победата на Ислямската революция, предава ТАСС.

„За развитието на [страната] и индустрията са ни необходими пазари и на начален етап това са ислямските държави и нашите съседи, а след това – засилване на сътрудничеството в рамките на ЕАИС, БРИКС, ШОС, Организацията за ислямско сътрудничество и Организацията за икономическо сътрудничество“, заяви той.

През 2023 г. Иран се присъедини към ШОС. Ислямската република стана пълноправен член на БРИКС на 1 януари 2024 г. През май 2025 г. влезе в сила всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕАИС и Иран, което предвижда намаляване на вносните мита за 90% от стоките.