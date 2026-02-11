НА ЖИВО
          Прилика с Епстийн превръща живота на турчин в изпитание

          Мъжът разказва, че заради визуалната прилика с американския финансист все по-често става обект на подозрение и осъдителни реакции.

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          55-годишният Рифат Йоздемир от Турция твърди, че животът му се е превърнал в сериозно изпитание заради поразителната му прилика с Джефри Епстийн, след като скандалът около американския финансист отново привлече обществено внимание с публикуването на нови документи по случая.

          По думите му все по-често става обект на подозрителни и осъдителни погледи, въпреки че няма нищо общо с личността, с която хората го сравняват.

          Йоздемир се определя като обикновен и трудолюбив човек, а сходството с Епстийн осъзнал едва след като негов племенник му обърнал внимание на приликата между двамата.

          Нови документи по делото „Епстийн“: Доналд Тръмп знаел за действията му, сочат показания Нови документи по делото „Епстийн“: Доналд Тръмп знаел за действията му, сочат показания

          В началото той дори не знаел кой е американският финансист, но с увеличаването на публичните разкрития за сексуалните престъпления на Епстийн реакциите на хората около него започнали да се променят.

          „Хората ме гледат сурово и осъдително, без да ме познават“, разказва Йоздемир.

          Според него самата визуална прилика е достатъчна, за да предизвика недоверие и негативно отношение, което постепенно започнало да влияе на ежедневието му.

          Заради ситуацията мъжът вече обмисля да промени външния си вид, като сред вариантите са да си пусне брада, да носи по-дълга коса или по друг начин да промени визията си, за да не бъде разпознаван като двойник на Епстийн.

