Днес или утре се очакват новини от президентството относно състава на служебното правителство. Това прогнозира в ефира на „Денят започва“ конституционалистът проф. Пламен Киров.

- Реклама -

По думите му държавният глава ще издаде два указа почти едновременно. Първият ще бъде за назначаване на служебен кабинет, а вторият – за насрочване на предсрочните парламентарни избори за 19 април.

Киров бе категоричен, че няма процедурно забавяне от страна на президента Илияна Йотова. Той обясни темпото с дългата ваканция на парламента, технологичното време за приемане на оставката на Румен Радев от Конституционния съд и съобразяването с Великденските празници на 12 април.

Относно номинацията за служебен премиер, професорът посочи, че Андрей Гюров е бил единственият, приел предложението без „скрити условия“. Според юриста Гюров трябва да напусне поста си в БНБ в момента на назначаването му за министър-председател.

Пламен Киров коментира и промените в Изборния кодекс. Според него поставянето на различни условия за гласуване в чужбина – без ограничение на секциите в ЕС и с ограничение извън него – нарушава конституционните принципи и създава дискриминация.

Конституционалистът предупреди, че е възможно президентът да възрази срещу конкретни имена на министри. В такъв случай служебното правителство няма да бъде назначено веднага, а вотът може да се измести за 26 април.