      сряда, 11.02.26
          Протестиращи срещу правителството на Албания хвърлиха „коктейл Молотов“ по дома на Еди Рама

          11 февруари 2026 | 14:01 110
          коктейл Молотов хвърлен по резиденцията на Еди Рама
          Иван Христов
          Иван Христов
          В хода на антиправителствени протести в Тирана във вторник вечерта, демонстранти са хвърлили „коктейл Молотов“ по дума на премиера на Албания Еди Рама в столицата Тирана, предава „Анадолската агенция“.

          Хиляди се събраха пред резиденцията на Рама след призив на основната опозиционна Демократическа партия (ДП), обвиняваща правителството в корупция.

          Протестиращите хвърляха коктейли Молотов, фойерверки, димни бомби и различни предмети по сградата.

          Полицията се намеси, използвайки сълзотворен газ и водни оръдия. Сблъсъци избухнаха и между демонстранти и сили за сигурност близо до сградата на парламента.

          Няколко души са пострадали по време на продължилите часове протести поради ефектите на сълзотворния газ и други инциденти.

          Демонстрантите поискаха и оставката на вицепремиера и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която беше отстранена от длъжност на 19 ноември по обвинения в корупция, но по-късно възстановена на поста си.

          Стотици полицаи бяха разположени по време на протестите, а няколко пътя в Тирана бяха затворени за движение.

          През последните месеци в Албания се проведоха антиправителствени демонстрации, като опозиционните партии обещаха да продължат действията си.

