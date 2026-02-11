НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура

          Данните не показват увеличение на суицидните наклонности

          11 февруари 2026 | 09:09 801
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Данните не показват увеличение на суицидните наклонности. Друг е въпросът, че по различни канали, особено сред по-младите, е нещо като тенденция да заплашват с подобни намерения своите родители, близки и познати, с цел да извлекат от това някакво преимущество – емоционално или чисто материално.“

          Това каза в Радио ФОКУС психологът Христо Монов.

          Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си.

          Най-вече това е пълно скъсване на връзката с близките, с околните, излизане от реалния свят и изпадане в собствен такъв. Това най-често е характерно при депресивни състояния, които за съжаление също зачестяват и при по-младите у нас„, подчерта специалистът.

          По думите на психолога култовите самоубийства не са характерни за българската култура, тъй като са много далеч както от народопсихологията на българина, така и религията по принцип.

          „В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство в смисъла на отклонение от традиционната за определен народ религия и култура. Това се получава, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, заключи той.

