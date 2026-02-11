Радев: Йотова направи оптимален избор

Доскорошният държавен глава Румен Радев определи избора на служебен премиер като оптимално решение в рамките на действащите конституционни ограничения, коментирайки посочването на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

Позицията си Радев изрази чрез публикация в социалната мрежа, след като президентът Илияна Йотова определи състава на служебното управление.

„Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост“, написа Радев.

В същото изявление той отправи критики към последните действия на отиващото си правителство, посочвайки решение, свързано с железопътния транспорт.

„Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ“, написа бившият президент, който напусна „Дондуков“ 2, за да оглави политически проект.

В заключение Радев призова гражданите да участват в предстоящия вот.