Радев: Йотова направи оптимален избор

Доскорошният държавен глава Румен Радев определи избора на служебен премиер като оптимално решение в рамките на действащите конституционни ограничения, коментирайки посочването на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.
Позицията си Радев изрази чрез публикация в социалната мрежа, след като президентът Илияна Йотова определи състава на служебното управление.
В същото изявление той отправи критики към последните действия на отиващото си правителство, посочвайки решение, свързано с железопътния транспорт.
В заключение Радев призова гражданите да участват в предстоящия вот.