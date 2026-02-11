НА ЖИВО
          Радостин Василев: Държавата прикрива педофилски мрежи, службите мълчат за трагедията в Петрохан

          11 февруари 2026 | 20:23 220
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев отправи тежки обвинения към държавните институции за системно прикриване на престъпления срещу деца и „педофилски мрежи“. В студиото на Николай Колев депутатът от 51-вото Народно събрание коментира липсата на адекватна реакция от страна на МВР, прокуратурата и социалните служби по скандалните случаи в Петрохан и Сливен.

          Василев посочи, че по време на изслушване в парламента председателят на ДАНС Деньо Денев е отказал да предостави информация дори на закрито заседание относно инцидентите в хижа в Петрохан и района на Враца. По думите на народния представител става въпрос за смъртта на 15-годишно момче, открито в кемпер в „сексуална поза“, както и за общо шест смъртни случая. Той изрази съмнения за политически протекции над извършителите и пълно бездействие на Агенцията за закрила на детето.

          Депутатът акцентира и върху казуса в Сливен, свързан със съмнения за блудство с 5-годишно момиче от страна на бащата. По инициатива на МЕЧ е организирано изслушване на директора на областната дирекция на МВР-Сливен, тъй като според Василев институциите се задействат единствено след обществен натиск или разкрития на влогъри и журналисти.

          Политикът бе категоричен, че началниците на полицията и прокурорите, които не изпълняват задълженията си по такива тежки казуси, трябва да бъдат арестувани. Василев припомни и разследването за подобни престъпления в Бургас, което по негови данни е прехвърлено във Варна, и увери, че партията му следи развитието на досъдебното производство, за да не бъде потулен случаят.

