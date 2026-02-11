НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:09 Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП17:46 Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка17:10 Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев: Йотова не може да е борец срещу мафията заради връзки с Мултигруп

          11 февруари 2026 | 20:24 00
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев отправи остри критики към вицепрезидента Илияна Йотова, като оспори моралното ѝ право да се позиционира като лице на битката с организираната престъпност. В студиото на Николай Колев депутатът заяви, че биографията на Йотова е тясно свързана с фигури от бившата Държавна сигурност и икономическата групировка „Мултигруп“.

          - Реклама -
            
            

          Василев посочи конкретни имена, с които според него вицепрезидентът е поддържала близки отношения през годините. Сред тях той нареди Любен Гоцев, Димитър Иванов (Гестапото) и Николай Вълканов. По думите на народния представител, Йотова не е крила тези контакти и дори се е гордяла с тях, което я прави неприемлива фигура за провеждане на съдебна реформа или борба с корупцията.

          Политикът припомни трагичния инцидент от 11 август 1995 г., когато 14 войници от Транспортни войски изгоряха на Околовръстното шосе в София. Според разказа на Василев, в качеството си на директор на новините в БНТ по това време, Йотова е забранила излъчването на информация за трагедията в емисията. Вместо това е пуснат репортаж с тогавашния премиер Жан Виденов, който играе хоро в Копривщица – събитие, останало в историята като „Кървавото хоро“.

          Лидерът на МЕЧ върна лентата и към събитията от 1997 г. и хиперинфлацията. Той определи поведението на Йотова тогава като арогантно спрямо обеднелия народ в качеството ѝ на говорител на БСП. Василев допълни, че политическата ѝ кариера е била спасена от Георги Първанов, след като тя е била отстранена от националната телевизия.

          Радостин Василев изрази недоверие и към настоящите действия на вицепрезидента, като я обвини, че използва институцията за лична предизборна кампания. Той коментира и наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, като го определи за продължение на ангажиментите на президентската институция към интересите на Ахмед Доган и вота от Турция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радостин Василев: Държавата прикрива педофилски мрежи, службите мълчат за трагедията в Петрохан

          Екип Евроком -
          В студиото на Николай Колев депутатът от 51-вото Народно събрание коментира липсата на адекватна реакция от страна на МВР, прокуратурата и социалните служби по скандалните случаи в Петрохан и Сливен.
          Политика

          Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер, възлага му съставянето на кабинет на 12 февруари

          Красимир Попов -
          Подуправителят на БНБ прие номинацията при условие за „ясни принципи и без скрити условия“, политическите реакции вече очертаха разделителните линии
          Политика

          Димо Дренчев: Андрей Гюров е „по-малкото зло“, но излъга парламента за БНБ

          Екип Евроком -
          Според народния представител Гюров ще бъде слаб премиер, който остава силно политически обвързан с „Продължаваме промяната“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions