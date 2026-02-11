Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев отправи остри критики към вицепрезидента Илияна Йотова, като оспори моралното ѝ право да се позиционира като лице на битката с организираната престъпност. В студиото на Николай Колев депутатът заяви, че биографията на Йотова е тясно свързана с фигури от бившата Държавна сигурност и икономическата групировка „Мултигруп“.

Василев посочи конкретни имена, с които според него вицепрезидентът е поддържала близки отношения през годините. Сред тях той нареди Любен Гоцев, Димитър Иванов (Гестапото) и Николай Вълканов. По думите на народния представител, Йотова не е крила тези контакти и дори се е гордяла с тях, което я прави неприемлива фигура за провеждане на съдебна реформа или борба с корупцията.

Политикът припомни трагичния инцидент от 11 август 1995 г., когато 14 войници от Транспортни войски изгоряха на Околовръстното шосе в София. Според разказа на Василев, в качеството си на директор на новините в БНТ по това време, Йотова е забранила излъчването на информация за трагедията в емисията. Вместо това е пуснат репортаж с тогавашния премиер Жан Виденов, който играе хоро в Копривщица – събитие, останало в историята като „Кървавото хоро“.

Лидерът на МЕЧ върна лентата и към събитията от 1997 г. и хиперинфлацията. Той определи поведението на Йотова тогава като арогантно спрямо обеднелия народ в качеството ѝ на говорител на БСП. Василев допълни, че политическата ѝ кариера е била спасена от Георги Първанов, след като тя е била отстранена от националната телевизия.

Радостин Василев изрази недоверие и към настоящите действия на вицепрезидента, като я обвини, че използва институцията за лична предизборна кампания. Той коментира и наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, като го определи за продължение на ангажиментите на президентската институция към интересите на Ахмед Доган и вота от Турция.