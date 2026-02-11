Разследване проверява как Калушев е получил разрешително за оръжие за дни

Нови въпроси възникват около издаването на разрешителни за оръжие на Ивайло Калушев и негови приближени след трагичните събития, свързани със случая край Петрохан и района на връх Околчица.

Според публикувани данни Калушев е получил разрешително за притежание на две огнестрелни оръжия – пистолет „Глок“ и револвер „Колт Анаконда“ калибър .44 Magnum – в изключително кратък срок през ноември 2021 г., след като малко преди това сменя адресната си регистрация в Монтана.

По информация от разследването документът е издаден от местната полиция, въпреки че Калушев дотогава е живял в София. Това поражда въпроси как в рамките на дни са били извършени необходимите проверки, психотестове и обучения, които обичайно отнемат значително повече време.

Допълнително внимание привлича фактът, че свързано с него лице също получава разрешително за голям брой оръжия, включително ловни пушки, полуавтоматични оръжия, карабини и помпови пушки. Сред описаното оборудване присъстват модели, използвани както за спортна стрелба, така и за лов и тактически цели.

Проверка предстои и по случая с трето лице от групата, което също е получило разрешително за притежание на огнестрелно оръжие на сравнително млада възраст, което също поражда въпроси за критериите и основанията за издаването на документа.

Според данни от съдебномедицинските експертизи по трагичния случай край Околчица, жертвите са били простреляни с револвер, за който е установено, че е законно притежаван от Калушев. След това той е сложил край и на собствения си живот. В превозното средство е открито и второто му оръжие, докато друго регистрирано оръжие остава в неизвестност.

Случаят повдига сериозни въпроси за контрола при издаване на разрешителни, както и за това на какво основание отделни лица получават право да притежават значителен арсенал. Очаква се МВР да извърши допълнителни проверки по издадените разрешителни и обстоятелствата около тях.