      сряда, 11.02.26
          ГОРЕЩО
          Начало България Крими

          Разследване проверява как Калушев е получил разрешително за оръжие за дни

          По информация от разследването документът е издаден от местната полиция, въпреки че Калушев дотогава е живял в София

          11 февруари 2026 | 11:29 890
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Нови въпроси възникват около издаването на разрешителни за оръжие на Ивайло Калушев и негови приближени след трагичните събития, свързани със случая край Петрохан и района на връх Околчица.

          Според публикувани данни Калушев е получил разрешително за притежание на две огнестрелни оръжия – пистолет „Глок“ и револвер „Колт Анаконда“ калибър .44 Magnum – в изключително кратък срок през ноември 2021 г., след като малко преди това сменя адресната си регистрация в Монтана.

          По информация от разследването документът е издаден от местната полиция, въпреки че Калушев дотогава е живял в София. Това поражда въпроси как в рамките на дни са били извършени необходимите проверки, психотестове и обучения, които обичайно отнемат значително повече време.

          Допълнително внимание привлича фактът, че свързано с него лице също получава разрешително за голям брой оръжия, включително ловни пушки, полуавтоматични оръжия, карабини и помпови пушки. Сред описаното оборудване присъстват модели, използвани както за спортна стрелба, така и за лов и тактически цели.

          Проверка предстои и по случая с трето лице от групата, което също е получило разрешително за притежание на огнестрелно оръжие на сравнително млада възраст, което също поражда въпроси за критериите и основанията за издаването на документа.

          Според данни от съдебномедицинските експертизи по трагичния случай край Околчица, жертвите са били простреляни с револвер, за който е установено, че е законно притежаван от Калушев. След това той е сложил край и на собствения си живот. В превозното средство е открито и второто му оръжие, докато друго регистрирано оръжие остава в неизвестност.

          Случаят повдига сериозни въпроси за контрола при издаване на разрешителни, както и за това на какво основание отделни лица получават право да притежават значителен арсенал. Очаква се МВР да извърши допълнителни проверки по издадените разрешителни и обстоятелствата около тях.

          Общество

          СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“

          Десислава Димитрова -
          На утрешното си редовно заседание СОС ще разгледа предложение за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, става ясно от публикувания дневен ред.
          Общество

          СОС решава за нови квартални паркинги в район „Подуяне“

          Десислава Димитрова -
          На предстоящото си заседание СОС ще гласува предложение за изграждане на нови квартални паркинги и подобряване на междублоковите пространства в район „Подуяне“.
          България

          Настане вечер – Петрохан изгрее… и почва поредната конспирация

          Ангел Зафиров -
          Балканът е мълчалив, но писъците във Фейсбук са оглушителни - параван за размита отговорност.
