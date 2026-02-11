Разследването на случая „Петрохан“ продължава, чакат се ключови експертизи

Случаят „Петрохан – Околчица“ продължава да предизвиква силен обществен отзвук, след като прокуратурата обяви резултатите от аутопсиите на трите тела, открити в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Според медицинските заключения най-вероятната версия е две убийства, последвани от самоубийство. Въпреки това разследването продължава, като се очакват резултатите от експертизата на натривките, която трябва категорично да установи кой е произвел изстрелите във всеки от случаите.

Междувременно продължава и огледът на хижата край „Петрохан“, който остава ключова част от разследването.