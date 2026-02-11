НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Разследването на случая „Петрохан“ продължава, чакат се ключови експертизи

          Прокуратурата обяви резултатите от аутопсиите, а огледите на хижата край „Петрохан“ все още не са приключили.

          11 февруари 2026 | 07:18 360
          Дамяна Караджова
          Случаят „Петрохан – Околчица“ продължава да предизвиква силен обществен отзвук, след като прокуратурата обяви резултатите от аутопсиите на трите тела, открити в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

          Според медицинските заключения най-вероятната версия е две убийства, последвани от самоубийство. Въпреки това разследването продължава, като се очакват резултатите от експертизата на натривките, която трябва категорично да установи кой е произвел изстрелите във всеки от случаите.

          Междувременно продължава и огледът на хижата край „Петрохан“, който остава ключова част от разследването.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

