      сряда, 11.02.26
          Румен Петков за Евроком: Да се разпитат незабавно служители на Агенцията по вписванията за „Петрохан“ (видео)

          11 февруари 2026 | 10:17 1320
          Румен Петков за Евроком: Да се разпитат незабавно служители на Агенцията по вписванията за „Петрохан" (видео)
          Катя Илиева
          Лидерът на АБВ Румен Петков настоя за незабавни разпити на служители от Агенцията по вписванията заради казуса „Петрохан“. В интервю за журналиста Катя Илиева по Евроком той заяви, че регистрацията на неправителствената организация, свързана с обекта, е извършена по скандален начин и след външна намеса.

          Според Петков институциите са действали в синхрон в полза на въпросното НПО. Той посочи, че министърът на околната среда е подписал договор с организацията дни след регистрацията ѝ, а министърът на образованието е предоставил статут на училище. Политическият лидер подчерта, че самото име на сдружението и нормативната уредба не позволяват подобно вписване.

          Бившият вътрешен министър призова прокуратурата да преодолее своята „свенливост“ и да разследва политическата обвързаност, независимо от високите етажи на властта. Петков изрази увереност, че случаят има потенциал да предизвика силна обществена реакция, ако държавното обвинение не си свърши работата.

          По темата за евентуални зависимости на високи позиции, сравнени с казуса „Епстийн“, Петков отказа да цитира конкретни имена у нас поради липса на информация. Той обаче отбеляза, че примерите от САЩ и Великобритания показват „уродливи форми на прогниване“ в западните общества, които са заплаха и за България.

          В политически план Румен Петков определи избора на Крум Зарков за лидер на БСП като „голяма надежда“ за левицата. Той коментира, че вотът е бил демократичен и извън партийния апарат. От АБВ потвърдиха категорично курса към консолидация с БСП. Проведено е и първо заседание на коалиционния съвет с участието на Зарков и Атанас Зафиров, на което е заявена воля за общо явяване на следващите избори.

