Руски изтребител Су-30СМ2 прелетя край въздушното пространство на НАТО с касетъчни бомби и противокорабни ракети

Руски изтребител Су-30СМ2 демонстративно прелетя близо до въздушното пространство на НАТО, въоръжен с касетъчни бомби и противокорабни ракети, предава „Милитарний“.

Отбелязва се, че в края на януари испански изтребители EF-18M, изпълняващи мисии в Балтийския регион като част от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, прехванаха руски самолет, въоръжен с две противокорабни ракети Х-31А и две касетъчни бомби РБК-500.

В същото време руският изтребител не е бил въоръжен с ракети „въздух-въздух“, които са необходими за самозащита или атака.

„Като цяло използването на бойни оръжия срещу руски самолети, извършващи провокативни маневри близо до въздушното пространство на НАТО, е изключително рядко“, добавят от „Милитарний“.

Например, през ноември, по време на ескортна мисия за Ту-134УБЛ, изтребителите Су-30 на руския флот бяха напълно невъоръжени.

„Тази практика се поддържаше дълго време, за да се сведе до минимум рискът от ескалация и да действа като вид „предпазна мрежа“ – да се предотврати паниката на пилота и използването на оръжия в критична ситуация. Сега обаче, вероятно за да увеличи психологическия натиск върху пилотите на НАТО и да подобри ефективността на провокациите, руската страна прибягва до демонстрация на сила. Възможността за пряка конфронтация обаче все още е изключена – самолетът, както и преди, не е оборудван с ракети „въздух-въздух“, обясняват от изданието.

Какво е известно за ракетата Х-31А

Тактическата противокорабна свръхзвукова ракета Х-31А е проектирана да унищожава различни видове бойни надводни кораби, както и десантни и транспортни съдове, независимо дали плават самостоятелно или в конвои.

Х-31А може да бъде изстреляна от всеки самолет-носител, способен да носи съответната капсула или оборудван с бордова система за насочване.

Ракетата може да поразява цели на разстояние от 5 до 70 километра. Струва си да се отбележи, че изстрелването ѝ от такова разстояние срещу американски кораби би било направо самоубийство. Унищожаването на целта се осигурява от детонацията на бойната глава след проникване в корпуса в случай на директно попадение или от ефекта на осколъчно-фугасната бомба при преминаване на ракетата над целта“, добавят от „Милитарний“.

РБК-500 – Какво е известно

Това е съветска 500-килограмова касетъчна бомба, изстрелвана от въздуха, предназначена за унищожаване на жива сила, лекобронирана техника, паркирани превозни средства и инфраструктура на голяма площ.

РБК-500 се състои от контейнер, който се отваря във въздуха и разпръсква десетки или стотици суббоеприпаси.

Предлагат се и версии с осколъчни, противотанкови кумулативно-зарядни, запалителни и противопехотни бойни глави (по-специално РБК-500 с ПТАБ-1М или ШОАБ-0.5).