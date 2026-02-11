НА ЖИВО
          Война

          Руски удар по Богодухив отне живота на четирима, сред тях три малки деца

          Две едногодишни момчета и двегодишно момиче са загинали при атаката, съобщиха украинските власти

          Руски удар по източния украински град Богодухив е убил четирима души, включително три деца. За трагедията съобщи ръководителят на регионалната военна администрация на Харковска област Олег Синегубов.

          По думите му две едногодишни момчета и едно двегодишно момиче са загинали в резултат на вражеския удар.

          „Две едногодишни момчета и едно двегодишно момиче са загинали в резултат на вражеския удар“, заяви Синегубов.

          34-годишен мъж, който се е намирал в същата къща с децата, също е починал по-късно от получените рани.

          Атаката е поразила жилищна сграда. Украинските власти продължават да изясняват обстоятелствата около удара и да оценяват щетите.

