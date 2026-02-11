НА ЖИВО
          Сачева: Кабинетът ще е на Йотова и ПП-ДБ, името на вътрешния министър не ни притеснява

           Даниел Митов е извън страната и не се е скрил

          11 февруари 2026 | 14:30 3540
          Снимка: БГНЕС
          И по време на консултациите от ГЕРБ-СДС не посочихме наши предпочитания. Казахме, че изборът е изцяло в ръцете на г-жа Йотова, за разлика от други парламентарно представени групи като колегите от ПП-ДБ, които шумно рекламираха и агитираха за г-н Гюров. Виждаме, че очевидно консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от ПГ на ПП-ДБ“.

          Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

          Кабинетът, обаче, ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова. Защото ако за избора на служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия. Кабинетът ще е на ПП-ДБ и г-жа Йотова. Не се притесняваме от името на вътрешния министър, което и да е то“, добави тя.

          „Това да предпоставяме, че министърът на вътрешните работи винаги е най-важната фигура в едни избори по-скоро винаги е било оправдание за всички онези, които ги губят“, на мнение е Сачева.

          Според нея, е станало ясно, че т.нар. Домова книга далеч не е най-доброто решение. „Днес колегите от ПП-ДБ дори нямат доблестта да поемат отговорността за това“, отбеляза тя.

          По случая „Петрохан“ Сачева коментира: „Единствените, които могат да разследват и да дадат обективната истина, са само институциите“.

          Тя обясни още, че Даниел Митов е извън страната и не се е скрил. „Политическата злоупотреба с криминални случаи не помага за изясняване на правосъдието“, посочи Сачева.

