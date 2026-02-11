САЩ и Азербайджан подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество, обхващащо икономическо сътрудничество и сътрудничество в областта на сигурността, съобщава Reuters, като посочва, че Вашингтон се стреми да разшири влиянието си в регион, където Русия някога беше водещата велика сила.

Азербайджанският президент Илхам Алиев подписа споразумението с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който пристигна на визита в Баку след пътуване до съседната му страна и дългогодишен враг на Азербайджан – Армения.

Алиев заяви, че Баку и Вашингтон навлизат в „изцяло нова фаза“ в сътрудничеството си в областта на продажбите на отбранителна продукция и изкуствения интелект и ще продължат сътрудничеството си в областта на енергийната сигурност и борбата с тероризма.

Ванс заяви, че САЩ ще изпратят на Азербайджан неразкрит брой кораби, за да му помогнат да защити териториалните си води.

Хартата беше представена за първи път на разговори между Алиев и президента Доналд Тръмп във Вашингтон през август, където Алиев постигна мирно споразумение с арменския премиер Никол Пашинян за прекратяване на десетилетия война.

По време на посещението си в Армения тази седмица, Ванс подписа споразумение с Пашинян, което би могло да проправи пътя за изграждането на атомна електроцентрала от САЩ в страна, отдавна зависима от вноса на руска и иранска енергия.

По време на обиколката си Ванс се стреми и да постигне напредък по „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет (TRIPP)“ – предложен 43-километров коридор, който би пресичал Армения и би дал на Азербайджан директен достъп до неговия анклав Нахичеван и до близкия му съюзник Турция.

„Надеждата ни е, че (TRIPP) ще помогне за изграждането на икономическо сътрудничество, сътрудничество в областта на природните ресурси и критичните минерали и ще направи възможно това невероятно мирно споразумение между Азербайджан и Армения наистина да се запази“, заяви Ванс на съвместната пресконференция с Алиев.