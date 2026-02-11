Съветът на Европа свали имунитета на бивш генерален секретар във връзка с делото Епстийн

Комитетът на министрите на Съвета на Европа (КМСЕ) сне имунитета на бившия норвежки министър-председател (1996-1997) и генерален секретар на Съвета на Европа (2009-2019) Торбьорн Ягланд във връзка с разследването, започнато срещу него след публикуването на документи по случая на американския финансист Джефри Епстийн. Това съобщи пресслужбата на международната организация.

- Реклама -

„CMCE сне имунитета на бившия генерален секретар Торбьорн Ягланд по искане на норвежките власти, които възнамеряват да започнат наказателно разследване по обвинения в утежнена корупция“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че по указание на настоящия генерален секретар на Съвета на Европа Ален Берсе през ноември 2025 г. е започнато неофициално вътрешно административно разследване за изясняване на обстоятелствата около случая. То приключи през януари 2026 г. и в резултат на това беше препоръчано имунитетът на норвежеца да бъде снет. „Това би позволило на норвежката съдебна система да си върши работата, а на Ягланд, ако бъде образувано наказателно производство, да се защити“, обясни Берсе.

Както норвежките медии вече разбраха, Ягланд е общувал редовно с Епстийн. По-конкретно, през 2014 г. той е планирал да посети частния остров на финансиста със семейството си, но пътуването по-късно е отменено. Същата година той е поискал помощ за финансиране на покупката на личен дом. В коментар пред норвежките медии Ягланд е заявил, че покупката в крайна сметка е финансирана с банкови заеми.

Според Норвежката служба за икономически и екологични престъпления, следователите ще се опитат да установят дали Ягланд е получавал подаръци, финансови или други услуги в официалното си качество на председател на Нобеловия комитет (2009-2015 г.) или генерален секретар на Съвета на Европа. За да продължи разследването, трябва да бъде отнет правният имунитет на Ягланд като бивш генерален секретар на Съвета на Европа. Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде съобщи, че вече е подал съответно искане до организацията.