Сблъсъци и ранени полицаи при протест на албанската опозиция в Тирана

Най-малко осем полицейски служители бяха ранени във вторник вечерта в центъра на Тирана по време на масов протест на албанската опозиция срещу правителството на премиера Еди Рама. По данни на властите демонстранти са хвърляли коктейли „Молотов“, сигнални ракети и различни предмети по силите на реда.

В отговор полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне множеството. В охраната на обществения ред са участвали над 1300 полицаи.

Според официалната информация четирима от ранените полицаи са настанени в Травматологичната болница, а още четирима – в Университетския болничен център в Тирана. Един от служителите е с нараняване в областта на прасеца. Всички осем са получили изгаряния и телесни увреждания вследствие на хвърлените предмети.

Полицията съобщи още, че 16 протестиращи са получили медицинска помощ за изгаряния и други травми, а 13 души са били задържани.

Лидерът на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша определи демонстрацията като „мирна“, но ситуацията бързо ескалира в насилие.

Протестът беше насочен срещу кабинета на Еди Рама и отказа му да освободи вицепремиера и министър на енергетиката и инфраструктурата Белинда Балуку. Антикорупционната прокуратура обвинява Балуку във вмешателство в обществени поръчки с цел облагодетелстване на определени компании и настоява парламентът да свали имунитета ѝ – стъпка, която може да бъде предприета единствено чрез парламентарно гласуване, но управляващото мнозинство отказва да разгледа казуса.

Това е третият мащабен протест през последните месеци с искане за оставка на правителството, като и предишните демонстрации завършиха със сблъсъци между протестиращи и полиция.