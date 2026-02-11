НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Сблъсъци и ранени полицаи при протест на албанската опозиция в Тирана

          11 февруари 2026 | 00:45 80
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко осем полицейски служители бяха ранени във вторник вечерта в центъра на Тирана по време на масов протест на албанската опозиция срещу правителството на премиера Еди Рама. По данни на властите демонстранти са хвърляли коктейли „Молотов“, сигнални ракети и различни предмети по силите на реда.

          - Реклама -
            
            

          В отговор полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне множеството. В охраната на обществения ред са участвали над 1300 полицаи.

          Според официалната информация четирима от ранените полицаи са настанени в Травматологичната болница, а още четирима – в Университетския болничен център в Тирана. Един от служителите е с нараняване в областта на прасеца. Всички осем са получили изгаряния и телесни увреждания вследствие на хвърлените предмети.

          Полицията съобщи още, че 16 протестиращи са получили медицинска помощ за изгаряния и други травми, а 13 души са били задържани.

          Лидерът на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша определи демонстрацията като „мирна“, но ситуацията бързо ескалира в насилие.

          Протестът беше насочен срещу кабинета на Еди Рама и отказа му да освободи вицепремиера и министър на енергетиката и инфраструктурата Белинда Балуку. Антикорупционната прокуратура обвинява Балуку във вмешателство в обществени поръчки с цел облагодетелстване на определени компании и настоява парламентът да свали имунитета ѝ – стъпка, която може да бъде предприета единствено чрез парламентарно гласуване, но управляващото мнозинство отказва да разгледа казуса.

          Това е третият мащабен протест през последните месеци с искане за оставка на правителството, като и предишните демонстрации завършиха със сблъсъци между протестиращи и полиция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Ватиканската банка пусна фондови индекси по католически принципи в САЩ и Еврозоната

          Красимир Попов -
          Новите индекси са разработени с Morningstar и включват компании, определени като съвместими с католическите учения
          Политика

          Румъния сред най-корумпираните държави в ЕС според Transparency International

          Красимир Попов -
          Страната получава 45 точки в индекса за възприятие на корупцията и остава близо до дъното в Европейския съюз
          Политика

          Дигиталното евро набира скорост: ЕС ускорява проекта в името на финансовия суверенитет

          Красимир Попов -
          Евродепутатите дадоха силен политически сигнал, а ЕЦБ уверява, че новата валута няма да замени кеша и няма да нарушава личната неприкосновеност
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions