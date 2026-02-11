НА ЖИВО
          Сергей Лавров: „Изнасилват“ версията на САЩ с новите варианти на сделката за Украйна

          11 февруари 2026 | 09:13 310
          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече новите версии на мирния план за Украйна опит на Киев и западните страни да „изнасилят“ плана за мир на САЩ, предава РИА Новости.

          „Всички следващи версии са резултат от опит за „изнасилване“ на американската инициатива от Володимир Зеленски и неговите покровители от Великобритания, Германия, Франция и балтийските страни“, каза той в интервю за проекта „Емпатия Манучи“.

          Лавров припомни, че планът на САЩ включва клауза за възстановяване на правата на етническите руснаци в Украйна.

          „Последните версии, изтекли в пресата <…>, не казват нищо за това. Те казват, че страните ще проявят толерантност една към друга. „Споразумение за толерантност“, разбирате. И Украйна ще се придържа към всички норми на ЕС в тази област: толерантност и така нататък“, отбеляза той.

          Относно 20-точковия документ, който представители на САЩ, Европа и Украйна обсъждаха след срещата на върха в Аляска, никой не го е предал на Русия, продължи министърът. „В Анкъридж открихме подходи, основани на американски предложения, които проправиха пътя към мир. <…> Документът съдържаше всички фундаментални въпроси и предлагаше решаването им <…> в съответствие с реалностите на място. Включително тези, които създадохме, за да защитим руснаците от нацисткия режим и неговия курс на унищожаване на всичко, свързано с руския език, култура, история и православие“, подчерта Лавров.

          На тази основа е можело бързо да се постигне окончателен мирен договор, добави той.

          Война

          В Кения обвиниха Русия: Използва гражданите ни като пушечно месо в Украйна

          Иван Христов -
          „Тези хора се използват като пушечно месо на фронта“, заяви заместник-министърът на външните работи на Кения Корир Синг'Оей.
          Политика

          Зеленски обявява избори и референдум за мир на 24 февруари

          Георги Петров -
          Зеленски потвърди пред репортери, че Вашингтон настоява всички документи да бъдат подписани и конфликтът да приключи до юни
          Война

          Руски изтребител Су-30СМ2 прелетя край въздушното пространство на НАТО с касетъчни бомби и противокорабни ракети

          Иван Христов -
          Отбелязва се, че в края на януари испански изтребители EF-18M, изпълняващи мисии в Балтийския регион като част от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, прехванаха руски самолет, въоръжен с две противокорабни ракети Х-31А и две касетъчни бомби РБК-500.
          Вашият коментар
