Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече новите версии на мирния план за Украйна опит на Киев и западните страни да „изнасилят“ плана за мир на САЩ, предава РИА Новости.

„Всички следващи версии са резултат от опит за „изнасилване“ на американската инициатива от Володимир Зеленски и неговите покровители от Великобритания, Германия, Франция и балтийските страни“, каза той в интервю за проекта „Емпатия Манучи“.

Лавров припомни, че планът на САЩ включва клауза за възстановяване на правата на етническите руснаци в Украйна.

„Последните версии, изтекли в пресата <…>, не казват нищо за това. Те казват, че страните ще проявят толерантност една към друга. „Споразумение за толерантност“, разбирате. И Украйна ще се придържа към всички норми на ЕС в тази област: толерантност и така нататък“, отбеляза той.

Относно 20-точковия документ, който представители на САЩ, Европа и Украйна обсъждаха след срещата на върха в Аляска, никой не го е предал на Русия, продължи министърът. „В Анкъридж открихме подходи, основани на американски предложения, които проправиха пътя към мир. <…> Документът съдържаше всички фундаментални въпроси и предлагаше решаването им <…> в съответствие с реалностите на място. Включително тези, които създадохме, за да защитим руснаците от нацисткия режим и неговия курс на унищожаване на всичко, свързано с руския език, култура, история и православие“, подчерта Лавров.

На тази основа е можело бързо да се постигне окончателен мирен договор, добави той.