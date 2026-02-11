НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Щатският долар губи позиции

          11 февруари 2026 | 11:46 340
          Щатският долар падна спрямо всички основни валути. Инвеститорите очакват намаляване на лихвения процент от Федералния резерв след нови признаци на отслабване на американската икономика. Bloomberg съобщава, че опасенията преди публикуването на данните за заетостта в САЩ в сряда и данните за инфлацията в петък дават на търговците допълнителен стимул да намалят позициите си в долари.

          „Въпросът за относителния лихвен процент се завръща на дневен ред, тъй като слабите икономически данни за САЩ подтикват инвеститорите да включат по-висока вероятност за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти от Фед“, казва Дейвид Форестър, стратег в Credit Agricole в Сингапур.

          Според Министерството на търговията на САЩ, продажбите на дребно в страната неочаквано са се стабилизирали през декември, което показва, че потребителите оказват по-малка подкрепа за икономиката с наближаването на края на годината.

          Междувременно австралийският долар се повиши с 0,8% спрямо щатския долар.

          „По-силният австралийски долар дава повече сигнали за продажба на щатския долар, като йената, еврото и новозеландският долар са сред валутите, които се възползват“, заяви стратегът на Markets Live Марк Кранфийлд.

