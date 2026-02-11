НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:10 Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца
          НачалоСвятПолитика

          Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него

          11 февруари 2026 | 17:10 00
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Китайският президент Си Дзинпин приветства продължаващата борба с корупцията в армията, съобщиха държавните медии, в рядко признание за мащаба на проблема. Изявлението идва седмици след засилването на чистката в редиците на въоръжените сили, включително разследвания срещу едни от най-високопоставените военни в страната.

          - Реклама -
            
            

          Миналия месец Министерството на отбраната на Китай обяви, че разследва Джан Юся — заместник-председател на Централната военна комисия, както и Лю Джънли — началник на Генералния щаб на Обединения щаб, който отговаря за бойното планиране. Западните и руските медии коментираха, че те са се опитали да свалят от власт Си, като на входа на хотела, в който се е намирал той, е избухнала стрелба.

          Двамата са сред поредните високопоставени фигури, засегнати от широката антикорупционна кампания, започнала след идването на Си Дзинпин на власт преди повече от десетилетие. През последните години усилията се насочват все по-активно именно към армията, съобщава АФП.

          ИЗВЪНРЕДНО: Опит за военен преврат в Китай ИЗВЪНРЕДНО: Опит за военен преврат в Китай

          Призив за лоялност и стабилност в армията

          Във виртуално обръщение към военнослужещи Си заяви, че армията е преминала през сериозни изпитания в рамките на кампанията.

          „Армията премина през революционно закаляване в борбата с корупцията“, заяви той, използвайки израз, традиционно свързан с укрепване на лоялността към партията и въоръжените сили.

          По думите му Народоосвободителната армия е успяла да преодолее редица рискове и предизвикателства.

          „Народоосвободителната армия задълбочи политическата си корекция и ефективно отговори на различни рискове и предизвикателства“, съобщи държавната телевизия CCTV, цитирайки президента.

          Сериозни промени в ръководството на армията

          Антикорупционната кампания доведе до значително намаляване на състава на Централната военна комисия, която от седем членове през 2022 г. сега на практика функционира с един-единствен известен генерал редом до Си, който е председател на комисията.

          Редица командири и ръководители на различни родове войски също бяха разследвани или освободени от постовете си в рамките на кампанията.

          Си Дзинпин отбеляза, че изминалата година е била изключително трудна, но изрази увереност в състоянието на армията.

          Гешева: Опитът за преврат в Китай по време на очаквано нападение над Иран – абсолютно нарочно съвпадение Гешева: Опитът за преврат в Китай по време на очаквано нападение над Иран – абсолютно нарочно съвпадение

          „Изминалата година беше изключително необичайна и извънредна, но войските се доказаха като напълно надеждни и заслужаващи доверие“, заяви той.

          Държавната телевизия CCTV съобщи, че на обръщението е присъствал Джан Шънмин — ръководителят по дисциплината и единственият известен член на Централната военна комисия освен Си. В телевизионен репортаж бе показан и министърът на отбраната Дун Дзюн, седящ в непосредствена близост до китайския лидер и висшето военно ръководство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Диляна Гайтанджиева: Публикувайте пълните записи от „Петрохан“, както направиха в САЩ с досиетата „Епстийн“

          Катя Илиева -
          Държавата трябва да си върне обратно доверието на хората
          Свят

          Джей Ди Ванс: Тръмп ще прибегне към „друг вариант“, ако не сключи сделка с Иран

          Иван Христов -
          Доналд Тръмп обмисля всички варианти относно Иран във връзка със ситуацията около ядрената му програма.
          Крими

          От ГДБОП питали Starlink за местоположението на Калушев, сигнали за наркотрафик или мигранти не са получавали

          Росица Николаева -
          Ивайло Иванов има разрешително за 16 оръжия от 23 август 2021 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions