Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него

Китайският президент Си Дзинпин приветства продължаващата борба с корупцията в армията, съобщиха държавните медии, в рядко признание за мащаба на проблема. Изявлението идва седмици след засилването на чистката в редиците на въоръжените сили, включително разследвания срещу едни от най-високопоставените военни в страната.

Миналия месец Министерството на отбраната на Китай обяви, че разследва Джан Юся — заместник-председател на Централната военна комисия, както и Лю Джънли — началник на Генералния щаб на Обединения щаб, който отговаря за бойното планиране. Западните и руските медии коментираха, че те са се опитали да свалят от власт Си, като на входа на хотела, в който се е намирал той, е избухнала стрелба.

Двамата са сред поредните високопоставени фигури, засегнати от широката антикорупционна кампания, започнала след идването на Си Дзинпин на власт преди повече от десетилетие. През последните години усилията се насочват все по-активно именно към армията, съобщава АФП.

Призив за лоялност и стабилност в армията

Във виртуално обръщение към военнослужещи Си заяви, че армията е преминала през сериозни изпитания в рамките на кампанията.

„Армията премина през революционно закаляване в борбата с корупцията“, заяви той, използвайки израз, традиционно свързан с укрепване на лоялността към партията и въоръжените сили.

По думите му Народоосвободителната армия е успяла да преодолее редица рискове и предизвикателства.

„Народоосвободителната армия задълбочи политическата си корекция и ефективно отговори на различни рискове и предизвикателства“, съобщи държавната телевизия CCTV, цитирайки президента.

Сериозни промени в ръководството на армията

Антикорупционната кампания доведе до значително намаляване на състава на Централната военна комисия, която от седем членове през 2022 г. сега на практика функционира с един-единствен известен генерал редом до Си, който е председател на комисията.

Редица командири и ръководители на различни родове войски също бяха разследвани или освободени от постовете си в рамките на кампанията.

Си Дзинпин отбеляза, че изминалата година е била изключително трудна, но изрази увереност в състоянието на армията.

„Изминалата година беше изключително необичайна и извънредна, но войските се доказаха като напълно надеждни и заслужаващи доверие“, заяви той.

Държавната телевизия CCTV съобщи, че на обръщението е присъствал Джан Шънмин — ръководителят по дисциплината и единственият известен член на Централната военна комисия освен Си. В телевизионен репортаж бе показан и министърът на отбраната Дун Дзюн, седящ в непосредствена близост до китайския лидер и висшето военно ръководство.