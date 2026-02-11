Сигналът за трагедията в хижа „Петрохан“ подаден от мъж, свързан с НПО, живял в село Гинци

Сигналът за престъплението в бившата хижа край прохода Петрохан е подаден от човек, който е бил част от неправителствената организация, свързвана със случая. Това научи bTV.

По информация на кмета на софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа, мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес. Местните жители обаче твърдят, че почти не го познават.

Хора от селото разказват, че той се е нанесъл неотдавна и много рядко се е появявал. В къща в Гинци живеел с жена от мексикански произход, поради което в селото го наричали „Мексиканеца“. По данни от кметството жената няма регистрация като жител на населеното място.

От няколко дни домът, който са обитавали, е празен. Според местни жители мъжът се е изнесъл.

По информация на медията при подаването на сигнала на телефон 112 той се е представил като „близък“ на част от загиналите.

Продължава засиленото полицейско присъствие

Районът около бившата хижа остава под строга охрана. Днес към мястото отново се е качил бус на криминалистична лаборатория. Около обед високопроходим полицейски автомобил е слязъл от района, качил е двама цивилни мъже – очевидно работници – и след това се е върнал с тях към опожарената сграда.

Разследването по случая продължава, като към момента официалните институции не са дали подробности относно ролята на подателя на сигнала и връзката му със загиналите.