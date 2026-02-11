НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
          НачалоСвят

          Сирийската армия се изтегля от позициите си в Хасака, предаде ги на кюрдите

          11 февруари 2026 | 14:11 280
          Сирийската армия се изтегля от Хасака
          Сирийската армия се изтегля от Хасака
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Във вторник командването на сирийската армия обяви, че е започнало изтегляне от покрайнините на Хасака в Североизточна Сирия, като вътрешните сили за сигурност са разположени в изпълнение на споразумение със сирийските кюрди, съобщава „Анадолската агенция“.

          - Реклама -
            
            

          Добавя се, че вътрешните сили за сигурност са разположени в районите, от които сирийската армия се е изтеглила.

          Командването добави, че сирийските кюрди се придържат към споразумението и са предприели „положителни стъпки“, отбелязвайки, че властите „наблюдават и оценяват ситуацията, за да определят следващата стъпка“.

          Миналия вторник сирийските сили за сигурност влязоха в град Камишли съгласно „всеобхватно споразумение“, което включва прекратяване на огъня и поетапно споразумение за интеграция със сирийските кюрди, постигнато в края на януари, за да се сложи край на разделението в страната и да се положат основите за нова фаза на пълна интеграция.

          На 16 януари президентът Ахмад Шараа издаде указ, с който потвърждава, че сирийските кюрди са неразделна част от сирийския народ и тяхната културна и езикова идентичност представлява основен компонент от единната национална идентичност на страната.

          Сирийската армия започна операция срещу Сирийските демократични сили (СДС) на 16 януари в райони западно от река Ефрат. По-късно операцията се разшири на изток от реката с участието на племенни сили, което доведе до преминаването на повечето от териториите, преди това окупирани от групировката, под правителствен контрол.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          NBC News: Рейтингът на Тръмп се срина до най-ниското си ниво от началото на втория му мандат

          Иван Христов -
          Само 39% от анкетираните са заявили, че одобряват работата на президента на САЩ.
          Политика

          Лавров: Ще вземем мерки, ако Гренландия бъде милитаризирана

          Никола Павлов -
          "Европа се опитва да отрови "духа на Анкъридж"", коментира руският външен министър
          Свят

          „Беше много агресивна“: Тръмп разказа за какво е наказал Швейцария с мита от 39 процента

          Иван Христов -
          Просто казано: едно телефонно обаждане очевидно е струвало на Швейцария цяло състояние.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions