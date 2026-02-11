Сирийската армия се изтегля от позициите си в Хасака, предаде ги на кюрдите

Във вторник командването на сирийската армия обяви, че е започнало изтегляне от покрайнините на Хасака в Североизточна Сирия, като вътрешните сили за сигурност са разположени в изпълнение на споразумение със сирийските кюрди, съобщава „Анадолската агенция“.

- Реклама -

Добавя се, че вътрешните сили за сигурност са разположени в районите, от които сирийската армия се е изтеглила.

Командването добави, че сирийските кюрди се придържат към споразумението и са предприели „положителни стъпки“, отбелязвайки, че властите „наблюдават и оценяват ситуацията, за да определят следващата стъпка“.

Миналия вторник сирийските сили за сигурност влязоха в град Камишли съгласно „всеобхватно споразумение“, което включва прекратяване на огъня и поетапно споразумение за интеграция със сирийските кюрди, постигнато в края на януари, за да се сложи край на разделението в страната и да се положат основите за нова фаза на пълна интеграция.

На 16 януари президентът Ахмад Шараа издаде указ, с който потвърждава, че сирийските кюрди са неразделна част от сирийския народ и тяхната културна и езикова идентичност представлява основен компонент от единната национална идентичност на страната.

Сирийската армия започна операция срещу Сирийските демократични сили (СДС) на 16 януари в райони западно от река Ефрат. По-късно операцията се разшири на изток от реката с участието на племенни сили, което доведе до преминаването на повечето от териториите, преди това окупирани от групировката, под правителствен контрол.