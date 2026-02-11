НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:09 Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП17:46 Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка17:10 Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ
          НачалоЕвропаПолитика

          Сиярто нарече Ван Йи „приятел“ преди 24-ата им среща, Унгария остава ключов китайски партньор в Европа

          Будапеща е първата спирка от европейската обиколка на китайския външен министър през 2026 г., а инвестициите от Пекин бележат рекордни нива

          11 февруари 2026 | 20:52 10
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В навечерието на срещата им унгарският външен министър Петер Сиярто определи китайския си колега Ван Йи като свой приятел и отбеляза, че това ще бъде 24-ата им лична среща за последните 11 години и половина.

          - Реклама -
            
            

          Сиярто подчерта, че визитата е първото посещение на китайския външен министър в Европа през тази година, а Унгария е първата европейска държава, която Ван Йи посещава през 2026 г.

          „Това ясно показва значението, което Китай отдава на сътрудничеството между двете страни“, заяви унгарският външен министър.

          Всеобхватно стратегическо партньорство

          Сиярто припомни, че при последното посещение на китайския президент е било подписано споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство при всички обстоятелства, от което по думите му в значителна степен са се възползвали Унгария, икономиката ѝ и унгарските семейства.

          По време на разговорите на високо равнище ще бъде направен преглед на резултатите от това партньорство, допълни той.

          Рекордни китайски инвестиции

          Според Сиярто статистиката показва, че през 2025 г. китайските компании са реализирали най-голям обем инвестиции в Унгария, а страната е била водещата европейска дестинация за китайски капитали.

          Той изтъкна, че китайските предприятия въвеждат ултрамодерни технологии, гарантират сигурни поминъци и създават високотехнологични работни места, което прави по-нататъшното развитие на унгарско-китайското икономическо и търговско сътрудничество в интерес на Будапеща.

          „Важно е китайците също да укрепват лагера на мира; заедно с тях сме членове на групата „Приятели на мира“. Високо ценим мирните усилия на Китай и се борим заедно най-накрая да бъде донесен мир на нашия съсед, Украйна“, заяви Сиярто.

          Входна точка към Европа

          Китай разглежда Унгария като входна точка към европейските пазари и важен партньор в инициативата „Един пояс, един път“.

          Сред най-значимите съвместни проекти е модернизацията на железопътната линия Будапеща–Белград, част от Коридор 10, финансирана основно с китайски заем и изпълнявана от китайски компании.

          През последните години страната привлече и мащабни китайски инвестиции в сектора на електромобилите и производството на батерии, което превръща Унгария в ключов европейски център на тази индустрия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мирчев: Шефът на ДАНС отказа отговори за „Петрохан“, проведе разговор с депутат от ГЕРБ по време на почивката

          Красимир Попов -
          Депутатът от ПП–ДБ твърди, че след засекретено заседание ръководителят на агенцията е избегнал ключови въпроси за евентуална връзка със загиналите
          Футбол

          Втори удар по Левски – Лудогорец спечели и дуела за Купата

          Николай Минчев -
          Преди 8 дни разградчани отново триумфираха срещу "сините"
          Политика

          Мицотакис и Ердоган в Анкара: Диалог вместо конфронтация въпреки споровете в Егейско море

          Красимир Попов -
          Атина и Анкара подписаха пакет от икономически и секторни споразумения, но основните разногласия за морските граници и Кипър остават
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions