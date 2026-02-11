Сиярто нарече Ван Йи „приятел“ преди 24-ата им среща, Унгария остава ключов китайски партньор в Европа

В навечерието на срещата им унгарският външен министър Петер Сиярто определи китайския си колега Ван Йи като свой приятел и отбеляза, че това ще бъде 24-ата им лична среща за последните 11 години и половина.

Сиярто подчерта, че визитата е първото посещение на китайския външен министър в Европа през тази година, а Унгария е първата европейска държава, която Ван Йи посещава през 2026 г.

„Това ясно показва значението, което Китай отдава на сътрудничеството между двете страни“, заяви унгарският външен министър.

Всеобхватно стратегическо партньорство

Сиярто припомни, че при последното посещение на китайския президент е било подписано споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство при всички обстоятелства, от което по думите му в значителна степен са се възползвали Унгария, икономиката ѝ и унгарските семейства.

По време на разговорите на високо равнище ще бъде направен преглед на резултатите от това партньорство, допълни той.

Рекордни китайски инвестиции

Според Сиярто статистиката показва, че през 2025 г. китайските компании са реализирали най-голям обем инвестиции в Унгария, а страната е била водещата европейска дестинация за китайски капитали.

Той изтъкна, че китайските предприятия въвеждат ултрамодерни технологии, гарантират сигурни поминъци и създават високотехнологични работни места, което прави по-нататъшното развитие на унгарско-китайското икономическо и търговско сътрудничество в интерес на Будапеща.

„Важно е китайците също да укрепват лагера на мира; заедно с тях сме членове на групата „Приятели на мира“. Високо ценим мирните усилия на Китай и се борим заедно най-накрая да бъде донесен мир на нашия съсед, Украйна“, заяви Сиярто.

Входна точка към Европа

Китай разглежда Унгария като входна точка към европейските пазари и важен партньор в инициативата „Един пояс, един път“.

Сред най-значимите съвместни проекти е модернизацията на железопътната линия Будапеща–Белград, част от Коридор 10, финансирана основно с китайски заем и изпълнявана от китайски компании.

През последните години страната привлече и мащабни китайски инвестиции в сектора на електромобилите и производството на батерии, което превръща Унгария в ключов европейски център на тази индустрия.