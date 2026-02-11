Скандал в парламента: Костадинов санкциониран след остра декларация срещу ПП-ДБ

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към „Продължаваме промяната – Демократична България“ в декларация от парламентарната трибуна, след която получи наказание „забележка“ за използвания език.

- Реклама -

В изказването си той определи формацията като част от „лицемерна група от нихилисти“, които според него вредят на българското общество. Костадинов заяви, че в ръководството и сред спонсорите на коалицията се намират хора, които се отричат от родината и традициите, и обвини ПП-ДБ, че проповядва глобализъм и има негативно отношение към българската култура, език, традиции и история.

По думите му към тази политическа формация се привличат хора с различни проблемни прояви, като в изказването си той спомена бившия министър на културата в кабинета „Петков“ Атанас Атанасов, случая с детето на Явор Божанков, както и теми, свързани с апартамент в квартал „Дианабад“ и името на д-р Станимир Хасърджиев. Според него дори самото изброяване на тези случаи е тежко.

Костадинов заяви още, че липсата на наказания води до чувство за безнаказаност и насърчава нарушаването на законите. В същото време той изрази възмущение от исканията на ПП-ДБ за снемане на имунитетите на депутати от „Възраждане“, свързани с протестните действия пред сградата на Европейската комисия в София.

Заради използвания в декларацията език председателстващият заседанието Костадин Ангелов наложи на Костадинов наказание „забележка“.

От своя страна депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков определи изказването като клеветническо и заяви, че от парламентарната трибуна са били използвани недопустими думи, настоявайки подобни случаи да не се допускат. Той обвини Костадинов, че атакува неоснователно представители на парламентарната група, като изрази мнение, че не се прилага еднакъв стандарт към всички парламентарни сили.