НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияПолитика

          Скандал в парламента: Костадинов санкциониран след остра декларация срещу ПП-ДБ

          Лидерът на „Възраждане“ отправи тежки обвинения към коалицията, а председателстващият заседанието му наложи наказание „забележка“

          11 февруари 2026 | 11:06 3451
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към „Продължаваме промяната – Демократична България“ в декларация от парламентарната трибуна, след която получи наказание „забележка“ за използвания език.

          - Реклама -
            
            

          В изказването си той определи формацията като част от „лицемерна група от нихилисти“, които според него вредят на българското общество. Костадинов заяви, че в ръководството и сред спонсорите на коалицията се намират хора, които се отричат от родината и традициите, и обвини ПП-ДБ, че проповядва глобализъм и има негативно отношение към българската култура, език, традиции и история.

          Парламентът изслушва екоминистъра за „Петрохан“, Митов няма да присъства Парламентът изслушва екоминистъра за „Петрохан“, Митов няма да присъства

          По думите му към тази политическа формация се привличат хора с различни проблемни прояви, като в изказването си той спомена бившия министър на културата в кабинета „Петков“ Атанас Атанасов, случая с детето на Явор Божанков, както и теми, свързани с апартамент в квартал „Дианабад“ и името на д-р Станимир Хасърджиев. Според него дори самото изброяване на тези случаи е тежко.

          Костадинов заяви още, че липсата на наказания води до чувство за безнаказаност и насърчава нарушаването на законите. В същото време той изрази възмущение от исканията на ПП-ДБ за снемане на имунитетите на депутати от „Възраждане, свързани с протестните действия пред сградата на Европейската комисия в София.

          Проф. Пламен Киров: Очакваме новини за служебния кабинет днес или утре Проф. Пламен Киров: Очакваме новини за служебния кабинет днес или утре

          Заради използвания в декларацията език председателстващият заседанието Костадин Ангелов наложи на Костадинов наказание „забележка“.

          От своя страна депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков определи изказването като клеветническо и заяви, че от парламентарната трибуна са били използвани недопустими думи, настоявайки подобни случаи да не се допускат. Той обвини Костадинов, че атакува неоснователно представители на парламентарната група, като изрази мнение, че не се прилага еднакъв стандарт към всички парламентарни сили.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Станков: Удължената дерогация за „Лукойл“ гарантира стабилни доставки на горива

          Дамяна Караджова -
          Енергийният министър увери, че няма риск за снабдяването на крайните потребители, а рафинерията ще може да работи предвидимо.
          Общество

          СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“

          Десислава Димитрова -
          На утрешното си редовно заседание СОС ще разгледа предложение за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, става ясно от публикувания дневен ред.
          Общество

          СОС решава за нови квартални паркинги в район „Подуяне“

          Десислава Димитрова -
          На предстоящото си заседание СОС ще гласува предложение за изграждане на нови квартални паркинги и подобряване на междублоковите пространства в район „Подуяне“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions