НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:09 Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП17:46 Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка17:10 Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ
          НачалоБългария

          Скандалът „Петрохан“: политически чадър, обвинения в секта и шест жертви

          11 февруари 2026 | 20:36 80
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаване на „Контра“ водещият Страхил Ангелов и журналистът Недялко Недялков разискват един от най-шокиращите случаи в последните години — трагедията с шест загинали край Петрохан, сред които и дете.

          - Реклама -
            
            

          По думите на госта, организацията, свързана със случая, е действала под политическа протекция, получила достъп до огромни територии и финансиране без контрол. Недялков поставя под въпрос версията за групово самоубийство и говори за възможни схеми за изнудване, окултистки практики и педофилски мрежи, като посочва конкретни политически фигури.

          В разговорът двамата засяга и по-широк контекст — обвинения към еко-структури, усвоили милиони, и твърдения за саботаж на инфраструктурни проекти. Според двамата скандалът показва системна безотговорност и липса на оставки, независимо от тежестта на обвиненията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радостин Василев: Йотова не може да е борец срещу мафията заради връзки с Мултигруп

          Екип Евроком -
          Лидерът на МЕЧ върна лентата и към събитията от 1997 г. и хиперинфлацията. Той определи поведението на Йотова тогава като арогантно спрямо обеднелия народ в качеството ѝ на говорител на БСП.
          Политика

          Радостин Василев: Държавата прикрива педофилски мрежи, службите мълчат за трагедията в Петрохан

          Екип Евроком -
          В студиото на Николай Колев депутатът от 51-вото Народно събрание коментира липсата на адекватна реакция от страна на МВР, прокуратурата и социалните служби по скандалните случаи в Петрохан и Сливен.
          Политика

          Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер, възлага му съставянето на кабинет на 12 февруари

          Красимир Попов -
          Подуправителят на БНБ прие номинацията при условие за „ясни принципи и без скрити условия“, политическите реакции вече очертаха разделителните линии
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions