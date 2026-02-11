Скандалът „Петрохан“: политически чадър, обвинения в секта и шест жертви

В предаване на „Контра“ водещият Страхил Ангелов и журналистът Недялко Недялков разискват един от най-шокиращите случаи в последните години — трагедията с шест загинали край Петрохан, сред които и дете.

По думите на госта, организацията, свързана със случая, е действала под политическа протекция, получила достъп до огромни територии и финансиране без контрол. Недялков поставя под въпрос версията за групово самоубийство и говори за възможни схеми за изнудване, окултистки практики и педофилски мрежи, като посочва конкретни политически фигури.

В разговорът двамата засяга и по-широк контекст — обвинения към еко-структури, усвоили милиони, и твърдения за саботаж на инфраструктурни проекти. Според двамата скандалът показва системна безотговорност и липса на оставки, независимо от тежестта на обвиненията.