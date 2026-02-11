Скандали и взаимни обвинения в парламента заради трагедията в „Петрохан“

В Народното събрание се проведе извънредно заседание във връзка с трагедията в хижа „Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, включително деца, предаде репортер на БГНЕС.
Според официалната информация, изнесена от разследващите органи, се работи по версията за убийство с последвало самоубийство.
Тежки обвинения и политически сблъсъци
По време на заседанието народните представители размениха остри обвинения. Част от тях твърдяха, че със свои действия, докато са били на власт, ПП-ДБ са толерирали педофилия.
Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев заяви, че институциите трябва да бъдат оставени да си свършат работата докрай.
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов призова всичко по случая „Петрохан“ да бъде разсекретено и публично обявено. Той отправи остри критики към и.д. председател на ДАНС Деньо Денев, а и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов нарече „кинокритик“.
Искания за разследване на НПО и политическа отговорност
Депутатът Цветана Рангелова от „Възраждане“ заяви, че представители на ПП-ДБ трябва да дадат отговори за дейността на НПО „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
Според нея, техният министър на екологията Борислав Сандов е подписал споразумение с организацията, по време на техния министър на правосъдието Надежда Йорданова дружеството е регистрирано, а при вътрешния министър Бойко Рашков то се е сдобило с оръжеен арсенал.
Рангелова поиска да бъде разкрита и ролята на кмета на София Васил Терзиев, както и на Саша Безуханова.
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи ПП-ДБ като:
и заяви, че формацията трябва да бъде забранена.
Намек за секти и атаки срещу ценностите
Депутатът от ДПС-Ново начало и богослов Йордан Цонев подчерта, че през последните десетилетия е работено за отслабване влиянието на Българската православна църква и нейните ценности.
Той намекна, че това е отворило пътя за различни секти, визирайки информацията, че част от участниците в случая може да са били свързани с подобна структура.
Предупреждение срещу политическа злоупотреба
Председателят на ПГ на БСП Наталия Киселова заяви, че трагедията се използва за предизборна пропаганда от парламентарната трибуна.
Тя подчерта, че е грешка да се изисква от разследващите органи да разкрият следствена тайна на толкова ранен етап.
Според нея обществото носи колективна отговорност за състоянието на възпитанието и образованието.
Извънредното заседание показа, че трагедията в „Петрохан“ се превръща не само в обект на разследване, но и в център на остър политически сблъсък, който вероятно ще продължи и в следващите дни.