Скандали и взаимни обвинения в парламента заради трагедията в „Петрохан“

В Народното събрание се проведе извънредно заседание във връзка с трагедията в хижа „Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, включително деца, предаде репортер на БГНЕС.

Според официалната информация, изнесена от разследващите органи, се работи по версията за убийство с последвало самоубийство.

Тежки обвинения и политически сблъсъци

По време на заседанието народните представители размениха остри обвинения. Част от тях твърдяха, че със свои действия, докато са били на власт, ПП-ДБ са толерирали педофилия.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев заяви, че институциите трябва да бъдат оставени да си свършат работата докрай.

„Последната дума за трагедията трябва да има съдът“, подчерта той.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов призова всичко по случая „Петрохан“ да бъде разсекретено и публично обявено. Той отправи остри критики към и.д. председател на ДАНС Деньо Денев, а и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов нарече „кинокритик“.

Искания за разследване на НПО и политическа отговорност

Депутатът Цветана Рангелова от „Възраждане“ заяви, че представители на ПП-ДБ трябва да дадат отговори за дейността на НПО „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Според нея, техният министър на екологията Борислав Сандов е подписал споразумение с организацията, по време на техния министър на правосъдието Надежда Йорданова дружеството е регистрирано, а при вътрешния министър Бойко Рашков то се е сдобило с оръжеен арсенал.

Рангелова поиска да бъде разкрита и ролята на кмета на София Васил Терзиев, както и на Саша Безуханова.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи ПП-ДБ като:

„партия на лицемерието и педофилията“

и заяви, че формацията трябва да бъде забранена.

Намек за секти и атаки срещу ценностите

Депутатът от ДПС-Ново начало и богослов Йордан Цонев подчерта, че през последните десетилетия е работено за отслабване влиянието на Българската православна църква и нейните ценности.

Той намекна, че това е отворило пътя за различни секти, визирайки информацията, че част от участниците в случая може да са били свързани с подобна структура.

„Денонощно тя бе атакувана, за да няма вяра и традиционно семейство… Там е скрит коренът на злото“, заяви Цонев.

Предупреждение срещу политическа злоупотреба

Председателят на ПГ на БСП Наталия Киселова заяви, че трагедията се използва за предизборна пропаганда от парламентарната трибуна.

Тя подчерта, че е грешка да се изисква от разследващите органи да разкрият следствена тайна на толкова ранен етап.

„Шокиращо е, че не вярваме на служителите на МВР, които повече от седмица се опитват да разкрият причините и мотивите за тези две тежки престъпления“, заяви Киселова.

Според нея обществото носи колективна отговорност за състоянието на възпитанието и образованието.

„Всички сме виновни… Виновни сме, защото допустими са алтернативни форми на образование… Виновни сме, защото неправителствена организация се е опитала да получи контрол върху дейност, която изначално е държавна“, каза тя.

Извънредното заседание показа, че трагедията в „Петрохан“ се превръща не само в обект на разследване, но и в център на остър политически сблъсък, който вероятно ще продължи и в следващите дни.