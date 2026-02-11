Слави Трифонов: Отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен

„След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ПП-ДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори“, написа във Фейсбук Слави Трифонов, лидер на „Има таков народ“ (ИТН).

„Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях.

На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ПП-ДБ – избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан“, пише Трифонов във Фейсбук.