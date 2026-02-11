НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС, искат обяснения от МВР и службите

          Народните представители настояват за информация от МВР, ДАНС и прокуратурата по казуса около дейността на организацията

          11 февруари 2026 | 07:12 160
          Дамяна Караджова
          Случаят „Петрохан“ достигна и до Народното събрание, след като парламентарните групи на ПП-ДБ и „Възраждане“ поискаха изслушване на представители на вътрешното министерство и службите за сигурност, както и предоставяне на всички документи и доклади по случая от ДАНС и прокуратурата.

          Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана

          Подобно искане бе отправено и от парламентарните групи на АПС и „Величие“, които също настояват за повече яснота около обстоятелствата по случая.

          Сред въпросите, на които депутатите очакват отговор, са кога е регистрирана неправителствената организация, свързана с Калушев, по време на чие управление е станало това, както и дали дейността ѝ е била проверявана от компетентните институции.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разследването на случая „Петрохан“ продължава, чакат се ключови експертизи

          Дамяна Караджова -
          Прокуратурата обяви резултатите от аутопсиите, а огледите на хижата край „Петрохан“ все още не са приключили.
          Общество

          Почина Георги (Джордж) Лебамов – емблематична фигура на македоно-българската общност в Северна Америка

          Красимир Попов -
          Бивш председател на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада остави дълбока следа в обществената и историческата памет на българите зад океана
          Крими

          Людмил Рангелов: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни, което подкрепя версия за самоубийство

          Красимир Попов -
          Според него разследването е дало отговор на ключови въпроси, а данни за намеса на външни лица липсват
