Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС, искат обяснения от МВР и службите

Случаят „Петрохан“ достигна и до Народното събрание, след като парламентарните групи на ПП-ДБ и „Възраждане“ поискаха изслушване на представители на вътрешното министерство и службите за сигурност, както и предоставяне на всички документи и доклади по случая от ДАНС и прокуратурата.

Подобно искане бе отправено и от парламентарните групи на АПС и „Величие“, които също настояват за повече яснота около обстоятелствата по случая.

Сред въпросите, на които депутатите очакват отговор, са кога е регистрирана неправителствената организация, свързана с Калушев, по време на чие управление е станало това, както и дали дейността ѝ е била проверявана от компетентните институции.