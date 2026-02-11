НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“

          Вносители на доклада са общински съветници от „Синя София“ и ПП–ДБ, като мотивите са свързани с ролята на светеца за българската история

          11 февруари 2026 | 12:28 350
          Десислава Димитрова
          На утрешното си редовно заседание Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа предложение за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, става ясно от публикувания дневен ред.

          Докладът е внесен от общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков от групата на „Синя София“, както и от Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

          Според предложението най-представителното публично пространство в страната, около което са разположени емблематични храмове, културни институции и мемориали, следва да носи името на св. Иван Рилски, смятан за най-почитания български светец и небесен покровител на народа.

          В мотивите се посочва, че тази година се отбелязват 555 години от пренасянето на мощите на светеца от Търново в Рилския манастир. Отбелязва се също, че в продължение на близо два века мощите му са били съхранявани в София, като поклонническите шествия са тръгвали именно от този площад. Към момента името му в столицата носи само една улица.

          Вносителите аргументират предложението си и с това, че дейността на княз Александър Невски не е пряко свързана с България или София. В доклада се посочва, че той е управлявал Владимирско-Суздалското княжество като васал на Златната орда, поддържайки тези отношения до края на живота си.

          Също така се отбелязва, че образът на Александър Невски, свързан с победите му срещу шведски и тевтонски сили, се възприема като част от формирането на руската идентичност, а през 1547 г. той е канонизиран от Руската православна църква.

          Общинските съветници подчертават още, че на площада няма адресни регистрации, поради което евентуална промяна на името няма да доведе до административни затруднения за гражданите.

