      сряда, 11.02.26
          СОС решава за нови квартални паркинги в район „Подуяне“

          Предвижда се премахване на „кални точки“ и облагородяване на междублоковите пространства в „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“

          11 февруари 2026 | 12:12 160
          Десислава Димитрова
          На предстоящото си заседание Столичният общински съвет (СОС) ще гласува предложение за изграждане на нови квартални паркинги и подобряване на междублоковите пространства в район „Подуяне“.

          Докладът е внесен от председателя на СОС Цветомир Петров, общинския съветник Андрей Зографски и районния кмет Кристиян Христов, като основният фокус е върху кварталите „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“.

          Проектът предвижда обновяване на 10 т.нар. „кални точки“, с цел да бъде ограничено хаотичното паркиране, което затруднява достъпа до жилищните сгради, създава проблеми за безопасното придвижване на гражданите и допринася за замърсяване на въздуха. Чрез ясно обособяване на паркоместа и премахване на нерегламентираното паркиране се очаква значително подобряване на средата между блоковете.

          За изпълнението на предвидените дейности са необходими 997 127 евро.

          Вносителите посочват, че проектът е необходим и заради предстоящото откриване на три нови станции на софийското метро, което се очаква да доведе до увеличен автомобилен трафик от околните населени места и да наложи по-добра организация на паркирането.

          От район „Подуяне“ заявяват, че имат готовност поетапно да започнат изграждането на новите паркинги, веднага след осигуряване на нужните средства.

