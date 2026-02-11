НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Стачки в Италия заплашват полети и влакове по време на Олимпиадата

          Планирани протести на авиационния и транспортния персонал могат да засегнат десетки хиляди пътници в разгара на Зимните олимпийски игри.

          11 февруари 2026 | 13:40 130
          Дамяна Караджова
          Италианският орган за контрол на стачките призова синдикатите във въздухоплаването да отменят планираните стачни действия на 16 февруари и 7 март, тъй като те съвпадат с провеждането на Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Милано-Кортина.

          Олимпийските игри започнаха на 6 февруари и продължават до 22 февруари, а Параолимпийските ще се проведат между 6 и 15 март.

          Междувременно в железопътния транспорт също се очакват смущения, като нарушения в разписанията на влаковете са планирани за 27 и 28 февруари в цялата страна.

          Персоналът на националния превозвач ITA Airways е обявил 24-часова стачка, започваща от полунощ, което се очаква да доведе до сериозни затруднения за въздушния трафик.

          Полетите от големите италиански летища, сред които Милано Малпенса, Милано Линате, Рим Фиумичино, Венеция Марко Поло и Верона Валерио Катуло, вероятно ще бъдат засегнати.

          Стачката обхваща пилоти, кабинен и наземен персонал, като по закон съществуват гарантирани часови пояси, в които полетите трябва да се изпълняват — между 7:00 и 10:00 часа и между 18:00 и 21:00 часа.

          Въпреки това, ITA Airways има планирани 314 полета за 16 февруари, като близо 70% от тях са извън защитените времеви интервали, което увеличава риска от отмяна или сериозни закъснения.

          Очаква се стачните действия да засегнат между 25 000 и 27 000 пътници, като е възможно смущения в полетите да има и в дните непосредствено преди и след протеста.

          Планирана е и еднодневна стачка на кабинния персонал на Vueling Airlines, а наземният персонал на Airport Handling и ALHA също ще протестира на летищата Милано Линате и Милано Малпенса.

