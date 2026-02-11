НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Станков: Удължената дерогация за „Лукойл“ гарантира стабилни доставки на горива

          Енергийният министър увери, че няма риск за снабдяването на крайните потребители, а рафинерията ще може да работи предвидимо.

          11 февруари 2026 | 12:39 210
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          България е постигнала удължаване на дерогацията за „Лукойл“ след интензивни разговори с институциите на Обединеното кралство, съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков. По думите му през последните седмици са проведени детайлни преговори с британското посолство, Министерството на финансите на Великобритания и агенцията, отговаряща за санкционния режим.

          Припомня се, че на 10 февруари Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл“ в България.

          По време на разговорите българската страна е аргументирала, че трите месеца дерогация са недостатъчни, като същевременно е подчертано, че страната изпълнява ангажиментите си след назначаването на специален управител. Основното условие остава непроменено – нито един евроцент от четирите дружества около „Лукойл България“ да не достига до компанията майка.

          Станков посочи, че решението е особено важно заради застраховането на доставките на суров петрол, тъй като значителна част от танкерите се застраховат от компании със седалище в Лондон. С изтичането на предишното изключение през уикенда удължаването на лиценза е било критично.

          По думите му по-дългият период на дерогация дава стабилност на работата на рафинерията, позволявайки по-дългосрочно планиране и възможност за договаряне на по-добри цени на суровия петрол, което е в интерес на потребителите.

          

          Удължаването на дерогацията до 13 август гарантира непрекъснатост на доставките, запазване на работните места и нормалната работа на най-голямата рафинерия на Балканите, като министърът подчерта, че няма основания за притеснение относно снабдяването с горива.

          Всички блокове на „Марица изток“ трябва да работят на пълен товар

          Станков съобщи още, че до една година всички блокове в комплекса „Марица изток“ трябва да работят на пълен капацитет, след проведени разговори с ръководствата на държавните мини и топлоелектрически централи. Според него по-ниската себестойност на електроенергията ще доведе до по-високо натоварване на мините и допълнителни приходи.

          Министерството на енергетиката подготвя експериментално смесване на лигнитни въглища с биомаса в ТЕЦ „Марица изток 2“. Изпитанията трябва да започнат още в края на месеца, за да се оцени ефективността на процеса и влиянието върху съоръженията.

          Министерството не определя цената на тока

          По темата за цените на електроенергията министърът подчерта, че Министерството на енергетиката не определя цените за битовите потребители, а това е задача на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Всички постъпили жалби са препратени към регулатора, който вече извършва проверки в електроразпределителните дружества.

          Министърът отчете и рекордно потребление от около 8300 мегавата в час през последните месеци, ниво, което не е регистрирано от 1986 г., но подчерта, че системата е издържала без проблеми.

          По въпроса за възнагражденията в държавните дружества Станков заяви, че политиката по заплатите се определя от ръководствата и синдикатите, като през миналата година възнагражденията в мините и ТЕЦ-овете са били увеличени с около 5%.

