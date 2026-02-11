НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          НачалоБългария

          Страхил Ангелов за Евроком: В „Петрохан“ са записвани политици с цел изнудване. Правило ли е секс момчето, преди да бъде убито? (видео)

          11 февруари 2026 | 16:22
          Страхил Ангелов за Евроком: В „Петрохан“ са записвани политици с цел изнудване. Правило ли е секс момчето, преди да бъде убито? (видео)
          Страхил Ангелов за Евроком: В хижата в Петрохан са записвани политици с цел изнудване
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Изслушването в парламента за трагедията в Петрохан няма да доведе до резултат, тъй като там липсват ключови министри. Това заяви водещият на предаването „Контра“ по Евроком Страхил Ангелов в разговор с журналиста Катя Илиева.

          Според него заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов няма да предостави съществена информация на този етап от разследването.

          Ангелов категорично отхвърли версията за самоубийство на шестимата, открити в района на хижата. Той лансира тезата, че става въпрос за убийство, свързано с дейността на неправителствената организация, ръководена от сочения за лидер Калушев. По думите на Ангелов структурата е разполагала с мащабен финансов ресурс, имоти в чужбина и е ползвала сериозни политически протекции.

          Разследването на случая „Петрохан“ продължава, чакат се ключови експертизи Разследването на случая „Петрохан“ продължава, чакат се ключови експертизи

          Водещият допусна, че хижата е била посещавана от политици, които са били записвани с компрометиращи видеоматериали. Той предположи, че записите са използвани за изнудване, а организацията вероятно е прекалила в исканията си или е заплашила с осветяване на фактите. Ангелов намекна за сексуални зависимости и участие на високопоставени лица в нерегламентирани събития.

          Турист с разказ през 2021 г.: От хижата в Петрохан излезе момче с изпокъсани гащи, каза ни да изчезваме Турист с разказ през 2021 г.: От хижата в Петрохан излезе момче с изпокъсани гащи, каза ни да изчезваме

          В разговора бяха споменати имената на бивши министри и представители на местната власт, които според Ангелов са легитимирали дейността на организацията чрез рамкови споразумения и спонсорство. Той визира конкретно документи, подписани по времето на управлението на Министерството на околната среда и водите от Борислав Сандов.

          Страхил Ангелов сподели притеснителна информация, която е достигнала до него. А тя е свързана с това, че според негови източници 15-годишното момче е правило секс преди да бъде убито.

          Относно действията на МВР, Страхил Ангелов коментира показаните записи от камерите пред хижата. Той отбеляза наличието на часови дупки във видеонаблюдението и изрази увереност, че разследващите са видели пълната картина, но я спестяват на обществото. Според него случаят има потенциал да промени изцяло политическия пейзаж в страната, като прогнозира, че истината неизбежно ще излезе наяве.

          Какво още разкри Страхил Ангелов, вижте във видеото по-горе!

