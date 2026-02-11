Изслушването в парламента за трагедията в Петрохан няма да доведе до резултат, тъй като там липсват ключови министри. Това заяви водещият на предаването „Контра“ по Евроком Страхил Ангелов в разговор с журналиста Катя Илиева.

Според него заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов няма да предостави съществена информация на този етап от разследването.

Ангелов категорично отхвърли версията за самоубийство на шестимата, открити в района на хижата. Той лансира тезата, че става въпрос за убийство, свързано с дейността на неправителствената организация, ръководена от сочения за лидер Калушев. По думите на Ангелов структурата е разполагала с мащабен финансов ресурс, имоти в чужбина и е ползвала сериозни политически протекции.

Водещият допусна, че хижата е била посещавана от политици, които са били записвани с компрометиращи видеоматериали. Той предположи, че записите са използвани за изнудване, а организацията вероятно е прекалила в исканията си или е заплашила с осветяване на фактите. Ангелов намекна за сексуални зависимости и участие на високопоставени лица в нерегламентирани събития.

В разговора бяха споменати имената на бивши министри и представители на местната власт, които според Ангелов са легитимирали дейността на организацията чрез рамкови споразумения и спонсорство. Той визира конкретно документи, подписани по времето на управлението на Министерството на околната среда и водите от Борислав Сандов.

Страхил Ангелов сподели притеснителна информация, която е достигнала до него. А тя е свързана с това, че според негови източници 15-годишното момче е правило секс преди да бъде убито.

Относно действията на МВР, Страхил Ангелов коментира показаните записи от камерите пред хижата. Той отбеляза наличието на часови дупки във видеонаблюдението и изрази увереност, че разследващите са видели пълната картина, но я спестяват на обществото. Според него случаят има потенциал да промени изцяло политическия пейзаж в страната, като прогнозира, че истината неизбежно ще излезе наяве.

