      сряда, 11.02.26
          Телефон 112 отчита над 3,5 милиона обаждания за година

          Европейският ден на спешния номер преминава под мотото „Телефон 112 и децата“, а институциите отчитат както реални сигнали, така и множество фалшиви повиквания

          11 февруари 2026 | 11:57
          Днес се отбелязва Европейският ден на единния номер за спешни повиквания 112, като тази година инициативата преминава под мотото „Телефон 112 и децата“. Поводът насочва вниманието към ролята на най-малките както като свидетели на инциденти, така и като потребители на услугата.

          В районния център на 112 в София телефоните звънят непрекъснато, като в повечето случаи става дума за ситуации, изискващи бърза реакция и спасяване на човешки животи.

          По данни на директора на националната система 112 Марина Велинова, през изминалата година са регистрирани над 3,5 милиона обаждания, което означава средно около 10 000 повиквания на ден.

          МВР отчита фалшивите повиквания от деца за Европейския ден на телефон 112 МВР отчита фалшивите повиквания от деца за Европейския ден на телефон 112

          От тях приблизително 2,1 милиона сигнала са регламентирани, тоест изискват намеса на службите за спешно реагиране. 49% от сигналите са насочени към полицията, а 36% – към Спешна помощ.

          Системата се обслужва от шест центъра в страната, които покриват цялата територия на България.

          Велинова обясни, че 61% от всички сигнали са реални и изискват намеса, докато 39% са нерегламентирани – фалшиви обаждания, шеги, грешки или запитвания, които не са по предназначение.

          По думите ѝ, подобни сигнали се подават както от възрастни, така и от деца, като санкциите варират от писмени предупреждения до глоби, а при малолетни нарушители се работи съвместно с местните комисии за противообществени прояви.

          МВР: Разследването по случая „Петрохан“ продължава, резултатите ще бъдат обявени след приключването му МВР: Разследването по случая „Петрохан“ продължава, резултатите ще бъдат обявени след приключването му

          „Децата имат основна роля в нашата работа, тъй като често стават свидетели на инциденти и трябва да могат да сигнализират. Затова от самото създаване на Телефон 112 се провеждат обучения и презентации в училища и детски градини, за да знаят кога и как да подават сигнал“,

          обясни Марина Велинова.

          Тя уточни, че през изминалата година 27 деца са санкционирани с обществено порицание за подаване на фалшиви сигнали.

