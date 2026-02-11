Томас Лафчис: Левски трябва да направи повече, за да стане шампион

Бившият собственик на Левски Томас Лафчис даде интервю пред „Тема Спорт“, в което сподели очакванията си за четвъртфинала за купата срещу Лудогорец. 67-годишният бизнесмен и някогашен вратар на сините говори за битката за титлата, декларацията на разградчани и ударите под кръста, които очакват от „Герена“. Томас Лафчис бе собственик на Левски от 1991-ва до 1999 година. В неговата ера сините завоюваха три шампионски титли и четири купи на страната.

„Левски иска да детронира Лудогорец. Сините не успяха да спечелят Суперкупата. Искаха много да го направят, но не се случи. Разградчани обаче не са отбор, който трябва да бъде подценяван. За да го изместиш от върха, който заема от толкова години, трябва да направиш нещо по-голямо от това, което видяхме. Не се забеляза в мача за Суперкупата, че Левски може да го стори. Сега предстоят съвсем различни двубои. Да, този за купата донякъде се доближава до мача за Суперкупата. Една среща и победителят продължава напред. Нека по-добрият да спечели“, заяви Лафчис пред „Тема Спорт“.