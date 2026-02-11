„Има такъв народ“ (ИТН) настоява за разследване срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) заради случая „Петрохан“. Председателят на парламентарната група Тошко Йорданов коментира темата пред журналисти в Народното събрание.

Според Йорданов „Продължаваме промяната“ започва да прилича на абревиатура за „Подкрепяме педофилите“. Той заяви, че не може всичко да се „отлепя от тях като тефлон“ и призова за понасяне на цялата отговорност, тъй като е ненормално държавата да подкрепя такива лица.

Депутатът насочи вниманието към посещения на народни представители от ПП-ДБ в хижа „Петрохан“, както и към финансиране от техни представители. Йорданов допълни, че коалицията е била против публичния регистър на педофилите и посочи, че Божанов е направил всичко възможно списъкът да не стане общодостъпен.

От ИТН изразиха съмнения за държавна протекция над въпросното неправителствено задължение (НПО) в миналото. Тошко Йорданов изброи имената на тогавашните министри Борислав Сандов, Николай Денков, Бойко Рашков и Надежда Йорданова. По думите му организацията е преминала административните проверки за „отрицателно време“ и е получила „индулгенция“.

В рамките на изявлението от партията обявиха и законодателна инициатива във връзка с друг казус – заснемането в медицински обекти. Депутатите на Слави Трифонов предлагат въвеждане на пълна забрана за камери в гинекологични кабинети и салони за красота.