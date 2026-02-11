TotalEnergies ще спази забраната на ЕС за руски втечнен газ и уверява, че може да замени доставките

Френският енергиен гигант TotalEnergies обяви, че ще спази европейската забрана за внос на руски втечнен природен газ, която трябва да влезе в сила догодина, и подчерта, че може безпроблемно да замени тези доставки.
Компанията все още притежава 20-процентов дял в газовия проект Ямал LNG в Сибир и доставя втечнен природен газ оттам за Европа.
След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. повечето западни компании продадоха или изолираха активите си в Русия заради санкциите, които сериозно затрудниха търговията. Пуянe потвърди, че TotalEnergies продължава да получава дивиденти от дела си в „Ямал“, но те не могат да бъдат включвани във финансовите резултати на компанията и остават в Русия.
Пълна забрана от 2027 г.
През декември миналата година държавите от ЕС и европейските законодатели постигнаха споразумение за пълна забрана на вноса на руски природен газ от есента на 2027 г., с цел да се ограничи ключов източник на финансиране за войната на Москва срещу Украйна.
Делът на руския газ в общия внос на ЕС е спаднал от 45% през 2021 г. до 19% през 2024 г. Макар доставките по тръбопроводи да намаляха рязко, част от количествата бяха компенсирани чрез втечнен природен газ.
Нови LNG проекти и спад на печалбата
Очаква се редица нови проекти за втечнен природен газ да влязат в експлоатация през 2027 и 2028 г., което според ръководството на компанията ще осигури по-добри доставки и по-ниски цени за европейските потребители.
По-рано TotalEnergies отчете спад от 17% на нетната печалба за миналата година до 13,1 млрд. долара заради понижаващите се цени на петрола и газа.
Компанията продължава да бъде обект на критики от природозащитни организации заради фокуса си върху изкопаемите горива, но ръководството ѝ определя природния газ като стратегически приоритет в енергийния преход.