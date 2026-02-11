TotalEnergies ще спази забраната на ЕС за руски втечнен газ и уверява, че може да замени доставките

Френският енергиен гигант TotalEnergies обяви, че ще спази европейската забрана за внос на руски втечнен природен газ, която трябва да влезе в сила догодина, и подчерта, че може безпроблемно да замени тези доставки.

- Реклама -

Компанията все още притежава 20-процентов дял в газовия проект Ямал LNG в Сибир и доставя втечнен природен газ оттам за Европа.

„Винаги ясно сме заявявали, че ще спазваме приетите регулации“, заяви главният изпълнителен директор Патрик Пуянe.

„Вече няма да имаме право да внасяме втечнен природен газ от Русия в Европа, но ще останем акционери в „Ямал“.“

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. повечето западни компании продадоха или изолираха активите си в Русия заради санкциите, които сериозно затрудниха търговията. Пуянe потвърди, че TotalEnergies продължава да получава дивиденти от дела си в „Ямал“, но те не могат да бъдат включвани във финансовите резултати на компанията и остават в Русия.

Пълна забрана от 2027 г.

През декември миналата година държавите от ЕС и европейските законодатели постигнаха споразумение за пълна забрана на вноса на руски природен газ от есента на 2027 г., с цел да се ограничи ключов източник на финансиране за войната на Москва срещу Украйна.

Делът на руския газ в общия внос на ЕС е спаднал от 45% през 2021 г. до 19% през 2024 г. Макар доставките по тръбопроводи да намаляха рязко, част от количествата бяха компенсирани чрез втечнен природен газ.

„Бяхме критикувани, че продължаваме да внасяме руски втечнен природен газ, но го направихме, за да гарантираме сигурността на доставките и да избегнем рязко покачване на цените“, посочи Пуянe.

Нови LNG проекти и спад на печалбата

Очаква се редица нови проекти за втечнен природен газ да влязат в експлоатация през 2027 и 2028 г., което според ръководството на компанията ще осигури по-добри доставки и по-ниски цени за европейските потребители.

По-рано TotalEnergies отчете спад от 17% на нетната печалба за миналата година до 13,1 млрд. долара заради понижаващите се цени на петрола и газа.

Компанията продължава да бъде обект на критики от природозащитни организации заради фокуса си върху изкопаемите горива, но ръководството ѝ определя природния газ като стратегически приоритет в енергийния преход.