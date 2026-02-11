Тръмп: Иран трябва да сключи сделка със САЩ, иначе ще последват крайни мерки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран има интерес да сключи сделка със Съединените щати по отношение на ядрената и ракетната си програма, като предупреди, че отказ от подобно споразумение би имал сериозни последици.

В интервю за американската телевизия Fox Business той заяви:

„Би било глупаво“ от страна на Техеран, ако не го направи.

По-рано президентът даде интервю и за израелска телевизия, в което подчерта, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Коментарите идват на фона на струпването на американски военноморски сили в Близкия изток, както и на започналите преговори между Вашингтон и Техеран.

Тръмп повтори предупреждението си, че САЩ ще трябва да прибегнат до:

„нещо много крайно“, ако не бъде постигната сделка с Иран.

Американският президент посочи още, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в региона, което би засилило военното присъствие на САЩ в Близкия изток.

Изявленията идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран, свързано както с иранската ядрена програма, така и с реакцията на властите в Иран срещу антиправителствените протести в страната.