НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
          Тръмп: Иран трябва да сключи сделка със САЩ, иначе ще последват крайни мерки

          Вашингтон обмисля изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток на фона на напрежението около иранската ядрена програма.

          11 февруари 2026 | 08:55 510
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран има интерес да сключи сделка със Съединените щати по отношение на ядрената и ракетната си програма, като предупреди, че отказ от подобно споразумение би имал сериозни последици.

          В интервю за американската телевизия Fox Business той заяви:

          „Би било глупаво“ от страна на Техеран, ако не го направи.

          По-рано президентът даде интервю и за израелска телевизия, в което подчерта, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

          Нетаняху и Тръмп обсъждат Иран във Вашингтон Нетаняху и Тръмп обсъждат Иран във Вашингтон

          Коментарите идват на фона на струпването на американски военноморски сили в Близкия изток, както и на започналите преговори между Вашингтон и Техеран.

          Тръмп повтори предупреждението си, че САЩ ще трябва да прибегнат до:

          „нещо много крайно“, ако не бъде постигната сделка с Иран.

          Американският президент посочи още, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в региона, което би засилило военното присъствие на САЩ в Близкия изток.

          Изявленията идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран, свързано както с иранската ядрена програма, така и с реакцията на властите в Иран срещу антиправителствените протести в страната.

