Тръмп приема Нетаняху днес в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме по-късно днес във Вашингтон израелския премиер Бенямин Нетаняху, като основната тема на разговорите се очаква да бъде натискът върху Иран и хода на преговорите между Вашингтон и Техеран, съобщава Франс прес.

Това е седмата среща между двамата лидери след завръщането на Тръмп в Белия дом. В последните дни американският президент отправи нови предупреждения към Иран във връзка с ядрената му програма.

Според дипломатически източници Нетаняху ще настоява САЩ да разширят темите в преговорите с Техеран, така че те да обхванат не само ядрената програма, но и иранските балистични ракети, както и подкрепата на Иран за въоръжени групировки в Близкия изток. Именно ракетната програма е сред основните притеснения на Израел.

Израелският премиер от години поддържа позицията, че военният натиск остава единственото ефективно средство за окончателно ограничаване на ядрените амбиции на Техеран. По време на последния конфликт САЩ оказаха подкрепа на Израел при удари по стратегически обекти в Иран.

Срещата има и вътрешнополитическо значение за Нетаняху, който традиционно използва близките отношения с Вашингтон за укрепване на позициите си в Израел, където Тръмп се ползва с висока популярност.

Вчера Нетаняху вече проведе разговори във Вашингтон със специалните пратеници на САЩ, като бе обсъден и първият кръг от преговори между САЩ и Иран, проведен в Оман на 6 февруари.

Американският президент заяви, че предпочита постигане на „добра сделка“ с Иран, която да гарантира липса на ядрено оръжие и ракетни заплахи, но постави под въпрос надеждността на иранските власти. Той също така обмисля разполагането на втори самолетоносач в региона.

От своя страна Техеран настоява разговорите да останат ограничени единствено до ядрената програма.