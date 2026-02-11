НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Начало България Общество

          Три моста и два тунела ще оформят новия обходен път на Кресна

          Над 60 машини и повече от 170 работници вече работят по трасето, което ще изведе транзитния трафик извън града.

          11 февруари 2026 | 11:41 1050
          Снимка: АПИ
          Дамяна Караджова
          Над 60 тежкотоварни машини и повече от 170 строители работят по изграждането на обходния път на Кресна, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът предвижда строителството на три големи моста и два тунела, а дейностите вече се изпълняват на терен.

          В момента се извършва разчистване на строителната площадка, както и подготовка на терена. Паралелно се работи по подлезите за селскостопански пресичания, както и по реконструкцията на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните дейности по тунелите, включително укрепване на изкопите при входовете им, а при мостовете вече се изпълняват основите с дълбоки пилоти.

          Снимка АПИ

          Строителството на обходния път започна в края на миналата година. Новото трасе ще бъде с дължина малко над 4 километра и е част от автомагистрала „Струма“, като след изграждането му транзитният трафик ще бъде изведен извън Кресна, което се очаква значително да повиши безопасността на движение в района.

          Свличане на скали отново затрудни трафика в Кресненското дефиле Свличане на скали отново затрудни трафика в Кресненското дефиле

          Обходният път ще бъде с две ленти за движение, като в началото ще съвпада с пътя София – Кулата, след което ще продължи по ново трасе източно от Кресна. Пътят ще пресича река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над железопътната линия София – Кулата и над река Влахинска. По трасето ще бъдат изградени два тунела и три моста.

          Снимка АПИ

          В края на участъка е предвидена площадка за отдих с възможност за разполагане на търговски обекти и паркоместа за тежкотоварни автомобили, автобуси и леки коли, както и връзка с първокласния път София – Кулата.

          За достъп до земеделските имоти в района ще бъдат изградени подлези за селскостопанска техника, а в проекта са заложени и екологични мерки за опазване на биоразнообразието, включително проходи за влечуги и дребни животни.

          Снимка АПИ

          Изграждането на обходния път е част от лот 3.2.2 на автомагистрала „Струма“, като изпълнението е поверено на обединение от български и чуждестранни строителни компании. Очаква се строително-монтажните работи да приключат в рамките на около две години.

