Трус от 4,6 по Рихтер разтърси района на Призрен, усетен в Косово, Северна Македония и Сърбия

Районът на Призрен в Косово беше разтърсен от земетресение малко след 22:00 часа с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер.

Според данни на Сеизмологичен институт на Сърбия трусът е регистриран около 21:05 часа, докато платформата „LastQuake“ посочва, че последното земетресение е станало в 22:05 местно време.

Епицентърът е бил на 19 километра източно от Призрен, на дълбочина 5 километра, което обяснява по-силното му усещане в населените места в региона.

Към момента няма информация за материални щети или пострадали.

Земетресението е било силно усетено в северната част на Митровица. Агенция „Beta“ съобщава, че трусът е бил усетен и в Скопие, Тетово, Гостивар, както и в северозападната част на Северна Македония.

По информация на местни медии, земетресението е било усетено и в съседна Сърбия, както и в други части на Балканите.

Сеизмолозите продължават да следят ситуацията, като не се изключват последващи по-слаби вторични трусове.