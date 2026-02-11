НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Трус от 4,6 по Рихтер разтърси района на Призрен, усетен в Косово, Северна Македония и Сърбия

          Епицентърът е бил на 19 км източно от Призрен, към момента няма данни за щети

          11 февруари 2026 | 02:59 110
          Районът на Призрен в Косово беше разтърсен от земетресение малко след 22:00 часа с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер.

          Според данни на Сеизмологичен институт на Сърбия трусът е регистриран около 21:05 часа, докато платформата „LastQuake“ посочва, че последното земетресение е станало в 22:05 местно време.

          Епицентърът е бил на 19 километра източно от Призрен, на дълбочина 5 километра, което обяснява по-силното му усещане в населените места в региона.

          Към момента няма информация за материални щети или пострадали.

          Земетресението е било силно усетено в северната част на Митровица. Агенция „Beta“ съобщава, че трусът е бил усетен и в Скопие, Тетово, Гостивар, както и в северозападната част на Северна Македония.

          По информация на местни медии, земетресението е било усетено и в съседна Сърбия, както и в други части на Балканите.

          Сеизмолозите продължават да следят ситуацията, като не се изключват последващи по-слаби вторични трусове.

