      сряда, 11.02.26
          ГОРЕЩО
          Турист с разказ през 2021 г.: От хижата в Петрохан излезе момче с изпокъсани гащи, каза ни да изчезваме

          Преди 5 г. туристът Гитев описва в социалните мрежи какво е видял там и споделя лошите си впечатления с останалите запалени любители на природата

          11 февруари 2026 | 14:19
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Годината е 2021-а. запаленият планинар Илия Гитев споделя от първо лице с какво се е сблъскал по време на разходка около хижа „Петрохан“, собственост на „лама“ Ивайло Калушев.

          Преди 5 г. туристът Гитев описва в социалните мрежи какво е видял там и споделя лошите си впечатления с останалите запалени любители на природата, цитиран от сайта Новини.бг.

          Хижата” е опасана с безкрайно много табели, вериги и електропастири. Табелите естествено не са “Хижа с безплатен чай, заповядай”, ами са “частен имот, влизането строго забранено!”

          Случи ни се, кучето което беше с нас, да премине първите табели и да навлезе на вътре към веригите, третата фаза са пастирите.

          Веднага бяхме посрещнати от някакъв малък ши*аняк, които вместо с “Добър ден, да не би да имате нужда от помощ” започна с “махайте се от тука това е частен имот, кьорави ли сте (там прибави и нещо за майките ни), след което беше последван от още двама видимо по-големи негови предполагам попечители, които вероятно бяха блудствали с него не от скоро тъй като първия беше с изпокъсани тениска и гащи.

          Та и онези по-гуЕмите се включиха , опитах се да им обясня, че сме изпуснали кучето ни, а те продължиха със заплахите “ е са пускам кучетата и ще ви изядат всичките, ще извадя и пушките ееееей!”.

          (Тук намеси и други членове от семейството ми, добре че и аз не му допаднах).

          Беше особено интересно да обясним на чуждестранното момиче турист с нас, какво точно се е случило с хижата – частен дом, през чийто двор все още всички ГПС-и те водят по пътя за Тодорини кукли, а доброжелатели повишават тон, псуват и заплашват…“, пише той във фейсбук.

