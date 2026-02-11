НА ЖИВО
          Туристически фирми от Европа, Азия и Африка идват в София за изложение Ваканция&СПА Експо 2026

          От 12 до 14 февруари туристическото изложение в Интер Експо Център обединява над 250 изложители от всички сегменти на туристическия бизнес

          11 февруари 2026 | 10:33
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Туризъм. Тази дума ще чуваме най-често през седмицата. Защото в четвъртък, 12 февруари, стартира българското туристическо изложение Ваканция&СПА Експо, което ще превърне София във важно място за всеки с бизнес и краен интерес както от България, така и от целия Балкански регион. Изданието през тази година е изключително и с внедряването за първи път на МАTCHMAKING PLATFORM и международна байерска програма. Технологиите и изкуственият интелект ще са ключов акцент чрез специализираната зона Digital Box.

          Над 250 изложители от Европа, Азия и Африка ще разположат щандовете си в залите на Интер Експо Център от 12 до 14 февруари. Международният формат събира участници от България, Италия, Австрия, Китай, Турция, Сейшели, Мавриций, Виетнам, Финландия, Румъния, Гърция, Сърбия, Алжир, Уганда, Албания, Узбекистан. Над 60 са българските общини, а 90 хотелите и хотелските вериги; сред тях – български и чуждестранни вериги. Близо 20 водещи технологични компании и маркетингови агенции ще изпълнят иновативната зона Digital Box.

          Български общински и държавни структури и регионални сдружения, чуждестранни структури и бордове по туризъм, български и чуждестранни компании с решения за туризма, хотели и комплекси за настаняване, туристически компании и турагенции, посолства, представители на фирми за винен, медицински, фестивален и приключенски туризъм и такива, опериращи в съпътстващи туризма услуги. Всички те са сред изложителите от 12 до 14 февруари. В изложението, организирано от Интер Експо Център, с подкрепата на Министерството на туризма на Република България, с мащабни колективни участия ще се представят Гърция, Сърби, Румъния.

          6 сцени, над 40 събития

          Всеобхватна ще е съпътстващата програма – на общо 6 сцени и включва близо 40 събития. Заедно с Urbo Studio, Digital4 Business Network, Интер Експо Център реализира TravelX Conference: Новото лице на туризма.

          В партньорство с Ваканция&СПА Експо, Louder than horn реализират Tourism Open Days – събитието, което представя гръцките региони и хотели и ще се провеждат двустранни бизнес срещи с български туроператори и агенции.

          Пролетният авто-ретро салон, реализиран със Софийският авто-ретро клуб ще посреща всички присъстващи. Над 100 класически возила ще ни посрещат в зали 5 и 1.

          Кулинарно шоу ще представи кулинарното богатство на българските региони и чужбина. Иновативните технологии, AI и социалните мрежи са акцент на Сцена Digital Box. Ключово събитие ще разкрие връзката между травъл блогърите и развитието и установяването на брандовете и дестинациите. Партньорството между общините е акцент на екипа на Visit Sofia.

          Поредица от презентации, новите годишни програми на туроператори и събития, сред които съпътстващо събитие с участие на представител на Disneyland Paris.

          Вратите на изложение Ваканция&СПА Експо 2026 ще са отворени от 12 до 14 февруари. Билетите ще откриете на www.iec.urboapp.com. За последния ден организаторите от Интер Експо Център са приготвили специална изненада – на 14 февруари с един билет ще могат да влизат двама посетители.

